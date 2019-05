Cabildo de Babahoyo no se acogió a la prórroga de funciones

Con seguro en la puerta de ingreso amaneció este miércoles 15 de mayo, el edificio de la Alcaldía de Babahoyo en la provincia de Los Ríos, tras haberse cumplido el plazo para que las nuevas autoridades electas entren en funciones. Alrededor de 700 obreros y empleados municipales que acudieron a su lugar de trabajo, se quedaron de brazos cruzados en los exteriores de las oficinas donde tampoco hubo atención al público por encontrarse supuestamente en acefalía.

El Cabildo de la capital fluminense fue el único que no se acogió a la prórroga de funciones que dispuso la Procuraduría General del Estado en un comunicado indicando sobre la continuidad de la prestación de servicios y que un servidor público no se podrá separar de su puesto hasta cuando sea legalmente reemplazado. Pero en Babahoyo, los directores departamentales del municipio reunieron el lunes y supuestamente no habían recibido ningún documento que les certifique que puedan seguir laborando para ellos a su vez poder analizarlo.

William Mazacón, se encontró este 15 de mayo con la novedad y a su criterio no es procedente seguir en funciones cuando “existe irresponsabilidad” de los organismos pertinentes al no entregar las credenciales a las autoridades electas. “Deberían haber respetado los plazos para oficializar resultados como se ha hecho en las otras provincias. Nadie quiere entrar y hacerse responsable de lo que pueda ocurrir hasta que lleguen las nuevas autoridades”, declaró el exdirector administrativo del Cabildo.

La trabajadora municipal Argentina Vite también esperó pacientemente en los exteriores del edificio a alguna autoridad o responsable que les diga qué hacer ante lo ocurrido. A la funcionaria también le preocupa su sueldo debido a que si permanecen en acefalía no saben quién se hará cargo de cancelarles sus sueldos. “Aquí pierda más es el pueblo que no puede realizar ningún trámite en estas instalaciones”, afirmó Vite.

Las oficinas de la Empresa Pública de Saneamiento Ambiental Emsaba EP, tampoco pudieron ejercer recaudaciones de planillas, al igual que Catastro y otras dependencias que funcionan en el edificio. La recolección de basura también podría suspenderse pero hasta hoy se la realizó con normalidad durante la mañana.

El alcalde electo Carlos German, habló desde su negocio privado indicando que sólo está a la espera de la entrega de credenciales y lamentó lo ocurrido en el Cabildo donde la ciudadanía es la más perjudicada. Desconoce quién emitió la disposición de no dejar pasar a los empleados a laborar pero al mismo tiempo hizo un llamado al Tribunal Contencioso Electoral, para que agilite la proclamación de resultados oficiales.

Hasta el cierre de esta edición los empleados continuaban esperando alguna directriz. Solo el personal de seguridad del edificio permanecía en la parte de adentro señalando que había recibido órdenes de no dejar pasar a nadie pero no precisó quien lo dispuso. Mientras tanto el restos de Municipios en los 12 cantones, se encuentran en funciones normales. También lo hizo la Prefectura de Los Ríos, acogiéndose a la prórroga de funciones y al frente de la entidad aún se encuentra encargada la viceprefecta Vanessa Delgado.