Los autos usados abren grietas en el control aduanero

María Alejandra Muñoz, titular del Senae, en diálogo con EXPRESO, aborda la problemática que implica controlar el ingreso de vehículos usados que son para personas con discapacidad.

- ¿Cómo comprueban la autenticidad de lo que se declara en la importación de carros para personas con discapacidad? ¿Es posible que puedan darse casos de subvaloración de vehículos?

- Sí. La importación se la puede hacer de dos maneras: a través de los concesionarios, que son empresas autorizadas, o a través de la propia persona con discapacidad, a través de un agente de aduanas.

- ¿Cuál es el riesgo en la importación de autos usados?

- Que el precio no es universal sino que en ocasiones se triangula en el país de origen. Se triangula de una concesionaria a un tercero, del tercero a otro más y terminan bajándoles el valor hasta llegar a los 60 salarios básicos, cuando su precio no llega a ese monto. Eso en Ecuador es un delito, dependiendo del monto.

- ¿Cuáles son las sanciones?

- Si el carro supera los 150 salarios básicos es una defraudación aduanera que puede llevar a prisión de 3 a 5 años y una sanción de 10 veces el tributo que debió haber pagado. Si el vehículo no supera los 150 salarios básicos, esto es una contravención que implica una multa de tres veces el valor del carro, y adicionalmente un reembarque o una aprehensión del vehículo.

- ¿Y en el ingreso de vehículos usados cómo comprueban la veracidad de las facturas comerciales que se presentan?

- Lo que hacemos es un cruce de información con el país de origen. Segundo, hay fórmulas para entender depreciaciones y demás. Sin embargo, no podemos dejar de admitir que es una situación compleja porque hay vehículos que vienen con desperfectos, que bajan su valor; no es precisamente la depreciación natural. La mayor problemática que se presenta porque no nos permite tener un acierto suficientemente confiable, es en la importación de vehículos usados.

- ¿Qué otras irregularidades han detectado en los controles?

- Tenemos identificados a 8 usuarios que en este año pretendieron hacer dos veces uso del beneficio (de importación exonerada), que se puede ejecutar cada 5 años. Fueron intentos de segunda importación. En estos casos se rechaza el pedido. No hay sanciones, pero eso es un indicio del comportamiento de desconocimiento de la norma.

- ¿Cree que estos carros van a las personas con discapacidad?

- Ahí entramos a algo abstracto que no la podemos determinar. Si están destinados para ellos o si tenemos un proceso mediante el cual se procura traer un vehículo para luego prestar a un tercero con algún tipo de contrato por debajo, utilizando a una persona con discapacidad.

- ¿Qué se debe hacer frente al problema?

- Hay que revisar la normativa con relación a vehículos usados; segundo, una revisión del proceso y de los controles con relación al otorgamiento del carné para personas con discapacidad.