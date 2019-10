La austeridad va a paso lento

La necesidad de ahorro es un discurso que no termina de aterrizar. El presidente Lenín Moreno dictó el camino a la austeridad en el Decreto Ejecutivo 135 (de septiembre de 2017) pero la mayoría de sus funcionarios no sigue la ruta. Tras dos años, las instituciones públicas todavía no han entregado los vehículos que tienen en exceso.

Según el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), se requieren 1.650 vehículos de 52 instituciones públicas. Ministerios, agencias, secretarías, empresas estatales y bancos, fueron examinados y se fijó que esas unidades no eran necesarias para sus operaciones diarias. Entonces debían pasar a la entidad para su redistribución.

Hay otras instituciones que necesitan autos o incluso podrían comercializarse los carros porque son modelos con menos de diez años de circulación.

El inconveniente es que la orden presidencial no se acata o, al menos no a gran escala. De las 1.650 unidades solicitadas, solo 137 están en proceso de entrega. Cerca del 8 % del total exigido por el Gobierno.

EXPRESO revisó la información de cumplimiento del Decreto Ejecutivo 135 y verificó que solo cinco, de las 52 entidades, cumplieron con la tarea presidencial. El caso más importante es el del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ese ministerio, dirigido por Xavier Lazo, tenía 100 autos que no necesitaba y debían ser administrados por Inmobiliar. En julio de este año se envió la respuesta ministerial aceptando el pedido de transferencia.