Jueza dicta prisión para Mera y dispositivo electrónico para Duarte

La fiscal pidió inmovilización de cuentas por $ 3.5 millones para Mera y 2.5 millones para Duarte.

Mera asumió su defensa y dijo que no hay elementos para dictar su prisión ya que ha colaborado cuando ha sido requerido, y que no recibió dinero de Odebrecht.

El exfuncionario está de acuerdo con la investigación de los aportes pero dice que él no tiene nada que ver. Que si tuviese tres millones no estaría en el país.

“No me he fugado del país. Soy la persona más investigada de este país. Es una persecución política. No era necesario que me hagan venir con la fuerza”, indicó el el exfuncionario. Asimismo, pidió que la jueza Daniella Camacho le de una medida de presentarse cada 15 días en Guayaquil.

“No soy un hombre perverso, no soy de retaliaciones, soy cristiano”, añadió.

Diego Correa solicitó que no se dicte la prisión se Duarte como originalmente solicitó la fiscal porque Duarte tiene un hijo menor. Reiteró que su cliente ha acudido voluntariamente las veces que ha sido llamada.

Antes de que concluya la audiencia la defensa de Alexis Mera solicita se fije una fianza. La defensa de Mera ofreció una caución hipotecaria con sus bienes inmuebles.