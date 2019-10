Los asambleístas cuestionan el doble sueldo de Lenín Moreno

No sería el único requisito. La pensión debería estar limitada a quienes no tengan procesos judiciales en marcha y peor aún a quienes enfrentan una sentencia .

Roberto Gómez Alcívar, de CREO, va más allá. “Hemos pedido al ministro de Finanzas que venga a la comisión a explicar exactamente nombre por nombre cuales son las [pensiones] que se pagan y los justificativos legales. No es dable que una misma persona cobre como exvicepresidente y expresidente al mismo tiempo ambas pensiones”, señaló.

Con él coincide la legisladora de Pachakutik, Encarnación Duchi. Para ella, hay que revisar y reformar la ley, sobre todo, porque algunos expresidentes huyeron “robando la plata del pueblo y salen premiados con las pensiones vitalicias”. Es indignante, agrega, que transfieran a terceras personas ese beneficio. Eso porque Pierina Correa cobra la pensión de su hermano, cuestionado por la justicia, Rafael Correa.

Diferenciar grupos para recibir o no las pensiones es un trabajo con el que no está de acuerdo el guayaquileño Héctor Yépez. Para él, todas las pensiones deben eliminarse porque “un expresidente no debería tener más privilegios que cualquiera de nuestros jubilados que aún no reciben su pensión digna”.

El punto que no está resuelto es que la ley no puede ser retroactiva y, por tanto, no se puede retirar las pensiones ya entregadas.