El pago de tributos, en debate

Los puntos de vista son encontrados. En la Asamblea Nacional hay diversos criterios sobre el hecho de que algunos candidatos para las elecciones seccionales del 24 de marzo próximo no registren que hayan pagado impuesto a la renta en los últimos años.

En las ediciones del lunes, martes y jueves de la semana pasada, EXPRESO publicó los datos que arrojó la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre las declaraciones tributarias de quienes aspiran a ocupar la Alcaldía del cantón Guayaquil y la Prefectura de la provincia del Guayas.

Lo que se encontró es que de los diecisiete candidatos a la Alcaldía del Puerto Principal, ocho pagaron cero dólares de Impuesto a la Renta durante el ejercicio fiscal 2017. Cinco de los veinte candidatos a prefectos no registran ningún valor de tributación en los últimos tres años, situación en la que también se encuentran siete candidatos a viceprefectos.

Para el asambleísta socialcristiano Henry Kronfle, el tema debe ser tratado tomando en cuenta las particularidades de cada persona.

“Alguien que no ha pagado impuestos no necesariamente significa que ha cometido o está cometiendo alguna irregularidad. Detectar algo anormal sería muy fácil para el Servicio de Rentas Internas ahora que están automatizados todos los sistemas”, dijo a este Diario.

Al legislador del movimiento CREO, Héctor Yépez, le llama la atención el resultado de esta revisión. “Exceptuando ciertos casos, si la falta de pago de impuestos es por deshonestidad sería gravísimo, pero suponiendo que se trata de un descuido ya le deja ver al elector cómo se maneja en su propia vida privada el que quiere ocupar un cargo”, manifestó.

Wilma Andrade, directora de la Izquierda Democrática, le dijo a EXPRESO que la selección de candidatos en su organización es rigurosa respecto a los procesos penales que el aspirante tiene, pero no en el tema tributario. “Si se incluyera en la ley electoral, lo haríamos con rigurosidad”, dijo.

En tanto que la asambleísta de SUMA, Gabriela Larreátegui, considera que no se debe estigmatizar a un candidato partiendo del tema tributario, sin conocer otros detalles de su trayectoria o laboral. Ella mismo, cuenta, antes de ser legisladora vivía del libre ejercicio profesional y a veces no llegaba a la base imponible para tributar. “Y eso no me hace una mala persona”, dice.

Los protagonistas

Wilma Andrade

Izquierda Democrática

El no pago de impuesto quita la confianza

“Puede pasar que un candidato es jubilado y no tiene una renta. Pero qué pasa con aquel que tiene una actividad comercial y no paga el impuesto: estaría demostrando que es una persona a la que no se le puede confiar una administración”.

Henry Kronfle

Partido Social Cristiano

La palabra la tiene el elector en las urnas

“Si se encuentra alguna irregularidad evidentemente hay que reportarla a las autoridades pertinentes. Partiendo de eso se podría aplicar una sanción al candidato y ya queda en manos de los electores saber si da o no el apoyo a esa persona”.

Gabriela Larreátegui

SUMA

El tema no se debe usar para politiquería

“Si se detecta defraudación fiscal es un delito y una inhabilidad si ya hay sentencia ejecutoriada. Pero cuidado caemos en la persecución que ya tuvimos por 10 años, en los que se persiguió desde el SRI a las personas críticas al Gobierno”.

Héctor Yépez

CREO

Es importante que el elector sepa este dato

“Este tipo de cosas deben ser valoradas, sobre todo, por la ciudadanía y no pensar tanto en incluir como un requisito, porque eso también se puede prestar para manipulaciones. Es valioso que los ciudadanos puedan conocer estos detalles”.