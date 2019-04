La Asamblea hace un mea culpa por el IESS

El cuadro básico de medicamentos debería actualizarse cada dos años, pero hace seis que no se revisa la incorporación de nuevas medicinas. El gremio de médicos presionó ayer mediante una rueda de prensa e hizo un llamado urgente al presidente Lenín Moreno, tras la publicación ayer en EXPRESO de una nota sobre la falta de fondos del IESS.

“Es hora de que la Asamblea haga una hoja de ruta, un consenso en favor de la Seguridad Social , ya que constituye el ahorro nacional de todos los trabajadores, constituye una importante fuente de ingresos mensuales que deberían capitalizarse e invertirse de manera correcta, no por intereses políticos, sino de manera técnica, y como repito se necesitan consensos”, dijo a EXPRESO la asambleísta Cristina Reyes (PSC).

Esto, dicen, se debe en gran medida a que la Legislatura siempre está con temas que son parte de la coyuntura (escándalos, denuncias entre asambleístas, proyectos de resolución, exhortos, entre otros). Además, están convencidos de que lo poco que han hecho sobre el tema son “medidas parches” que no evitan que la Seguridad Social en el Ecuador esté al borde de una “debacle”, como han anunciado las propias autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“ A lo que sí me opongo es que por todo lo que sucede en el Seguro, el que tenga que pagar los platos rotos sea el trabajador, y que se le quiera aumentar la edad de jubilación o el aporte. En eso no estoy de acuerdo y no creo que deba ser así”.