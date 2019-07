En busca de institucionalidad

Funcionalidad. Un elemento del que carecen, en estos últimos días, algunas instituciones del país. Lo llaman también institucionalidad. Que, por ejemplo, existan roces internos dentro de un cuerpo colegiado es natural e incluso saludable, pero que estos trasciendan al ámbito judicial, como sucede entre algunos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), hay un problema. Que los miembros de dos comisiones legislativas rechacen a sus autoridades y no den quórum para sesionar, hay un problema. Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desafíe una sentencia de un órgano superior como la Corte Constitucional, hay un problema.

A criterio del politólogo y jurista guayaquileño, Álex Cedeño, estos tres casos guardan factores en común que han provocado estas situaciones de inestabilidad: La falta de responsabilidad política, ausencia de controles en la toma de decisiones; y la escasa participación ciudadana. “El problema estructural de nuestra administración pública, es la falta de identidad estratégica. Los políticos y funcionarios son conscientes de que conducen un vehículo tan complejo que, o bien lo mantienen inamovible, por temor y/o desconocimiento, o en su defecto lo conducen de forma pausada y lenta; en el caso ecuatoriano, me atrevería a decir, inclusive, obsesionados en mirar excesivamente por el retrovisor”.

El jurista guayaquileño, Francisco Jiménez, cree que parte del camino hacia una estabilidad institucional está en regresar a los poderes clásicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero es consciente que retornar a ese postulado de la Constitución de 1998 no será fácil. “Como ya hemos visto a las personas les encanta aferrarse al poder. Y esa es la razón por la cual no se termina de entender por parte de los actores políticos el daño que estas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana puede ocasionar”.

Un punto aparte, según Jiménez, es la Asamblea Nacional. El excandidato a la Alcaldía de Guayaquil considera que ahí pesan mucho las aspiraciones personales y ambiciones que hacen que la situación se convulsione de cuando en cuando. “Pero es algo que el sistema institucional del país puede aceptar no como una norma general, pero sí como algo que se puede producir”.

Pero en medio de todo este escenario de inestabilidad está el ciudadano que espera resultados de estas instituciones. El jurista y catedrático guayaquileño, Iván Castro Patiño, considera que el mensaje que se da a la ciudadanía, en el caso de que los funcionarios no tomen decisiones con responsabilidad y sin divisiones, “es uno desolador, y no debería el pueblo volver a confiar en personas de esa naturaleza porque no están a la altura de los tiempos y de las circunstancias”. Es por ello que Castro cree que la solución está en elegir buenos funcionarios que “actúen patrióticamente y no por intereses generales o de grupo”. Es un reto para todos.

El detalle

Participación. El caso del CPCCS se ventila en la Asamblea Nacional, con pedidos de juicios políticos y con demandas judiciales.