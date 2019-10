La Asamblea sigue con retrasos

El trabajo de la Asamblea todavía sigue siendo observado. En noviembre se cumplen seis meses de la administracion de César Litardo al frente de Función Legislativa y aún hay temas represados.

Según la página de la Legislatura, al menos hay 15 proyectos para primero y segundo debate que siguen estando relegados a pesar de contar con informes de las comisiones especializadas permanentes.

Para primer debate están seis proyectos, entre ellos: el proyecto de Ley Orgánica para la racionalización, reutilización y reducción del plástico de un solo uso en el comercio; el proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que regula el refinanciamiento y facilidad de pago en becas, créditos educativos y ayudas económicas, entre otras.

Mientras que para segundo debate están pendiente siete proyectos de ley que ya cuentan con informe de los organismos legislativos. Tales como: el proyecto de Ley de Código de la Democracia, el proyecto de Ley de Empresas Públicas, el proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Servicio Público, entre otros.

Sin embargo, dentro de los temas para tratarse en segundo debate hay uno que ha quedado sin votación desde hace varios meses atrás, esto es, el proyecto de Código de Salud que está solo para votación y que hasta ahora no hay acuerdo ni siquiera para la forma en Que se votará, por libros, capítulos o por artículos.

Pero no es la única deuda en estos seis meses. Hasta ahora la Comisión de Gobiernos Autónomos que desde mayo no logra reunirse, por el desacuerdo con la designación de Héctor Yépez (CREO) como su presidente. Desde este organismo se debe defender el proyecto de reformas al Código Orgánico de Ordenamineto Territorial (Cootad) que tiene informe para segundo debate dejado por la Comisión anterior, pero desde mayo ese organismo no se reúne y una mayoría pide la renuncia de Yépez.

En tanto, que la Comsión de Derechos de los Trabajadores ha logrado reunirse tras la renuncia de la asambleísta, María José Carrión (AP) a la presidencia; sin embargo, ha transcurrido más de un mes y no logran acuerdos para designar al reemplazo de Carrión.

En principio entre los legisladores que impulsaban la renuncia de la presidenta Carrión se dijo que el asambleísta, Fausto Terán (AP), pero esto se truncó cuando los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y aliados, se retiraron del acuerdo tras las movilizaciones de octubre en donde el Gobierno acusó a esta tienda política de estar detrás de los actos de violencia que se registraron en el paro.

También, está pendiente que la Asamblea trámite las renuncias de María José Carrión (AP) a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y de Amapola Naranjo (RC) a la Comsión de Fiscalización y nombre sus reemplazos.