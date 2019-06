La transfiguración que tiene a Tuárez en la mira política

El radical giro resultó inesperado. Ni el tono ni las propuestas que hacía el candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Carlos Tuárez, guardan relación con los acalorados y confrontativos discursos que da ahora, que preside este organismo.

De querer impulsar “mecanismos de cooperación internacional” para apoyar a los gremios, como decía, con voz pausada, en el spot promocional del Consejo Nacional Electoral (CNE), pasó en las últimas horas, a plantear eufórico la instalación de una Asamblea Constituyente coincidiendo con una de las propuestas de la oposición correísta.

Si en enero, durante una entrevista en la televisión, consideraba que el CPCCS de transición había avanzado “bastante” en temas de transparencia, hoy quiere fiscalizar a los transitorios a los que acusa de haber dejado los documentos de su gestión “a la maldita sea”.

Si antes quería saber qué se hicieron los fondos que se recaudaron para los damnificados del terremoto de abril de 2016, hoy encabeza concentraciones en las que corea “alerta que camina, la espada de Bolívar en América Latina”, aunque él decidió cambiar la palabra espada por pueblo.

¿Qué cambió en tan poco tiempo? El polítólogo Santiago Basabe cree que más que una estrategia política lo que se está viendo es la falta de experiencia en el campo político de Tuárez que ha sido, por varios años, sacerdote.

“No estoy muy convencido de que hubo una estrategia elaborada con una agenda política para ubicarse de lado de un exmandatario. Creo que más bien su inexperiencia política hizo que sea captado por otros consejeros algo más politizados”, señaló Basabe.

Pero exista o no una estrategia, lo cierto es que Tuárez tendrá que seguir haciendo frente a los avatares de la política. Ayer, el asambleísta por el movimiento CREO, Fabricio Villamar, anunció que iniciará un proceso de control político, que podría terminar con el juicio político y hasta la censura al presidente del CPCCS.

El legislador toma como base las denuncias que surgieron la semana pasada en Guayaquil, en las que se asegura que el sacerdote mintió en su hoja de vida sobre los cargos que había ocupado en su paso por la Iglesia.

Los detalles

Respaldo

El presidente de la Asamblea, César Litardo, señaló ayer que este organismo no puede quedarse rezagado ante cualquier iniciativa de hacer control político ante posibles irregularidades en la inscripción de candidatos al CPCCS. Villamar necesita 35 votos para impulsar su idea de juicio político.

Denuncia

La Unión Nacional de Educadores (UNE) acudió ayer a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra del presidente del Consejo de Participación por el presunto delito de perjurio y falsificación de documentos de uso público. Aseguran que harán más denuncias contra otros consejeros.

Expectativa

El contralor del Estado, Pablo Celi, señaló que hasta ayer no había llegado a esta entidad algún pedido o documentos para investigar el procedimiento que se siguió para calificar la candidatura de Carlos Tuárez. Prefirió no emitir criterios al respecto hasta que no se haga oficial un análisis de Contraloría.