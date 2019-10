La Asamblea relega los temas importantes

Lo legislativo no es lo único que no camina en la Asamblea. Sigue paralizada, desde hace cinco meses, la Comisión de Gobiernos Autónomos, porque no se acepta a sus autoridades. La Comisión de los Trabajadores al fin logró sesionar, pero no puede concretar la elección de sus autoridades. Solo aprobaron una agenda de trabajo para menos de un mes.

Sin olvidar que el Parlamento tiene procesos de fiscalización pendientes contra los ministros de Finanzas, Richard Martínez, y de Gobierno, María Paula Romo.

¿Qué hacer? “Es una deuda vencida. El pueblo con justa razón desconfía de la Asamblea. Debemos comprometernos a trabajar y sesionar con intensidad y seriedad para aprobar leyes importantes pendientes. El pleno y las comisiones deben sesionar de lunes a viernes permanentemente. De la mano, acelerar los procesos de control político pendientes y los derivados de los sucesos recientes”, manifestó a Diario EXPRESO el asambleísta Henry Cucalón (PSC).

Para la asambleísta Lourdes Cuesta, es hora de tomar decisiones y ponerse a trabajar. Reconoce que la próxima semana será aún más complicada porque llega la reforma tributaria y el veto al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tienen plazo establecido para su tratamiento: treinta días.

“Hay un sinnúmero de prioridades que esperan el sueño de los justos, más aún cuando el país necesita debatir temas importantes que coadyuven en una agenda de país, no en una agenda de Gobierno”, dijo el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (RC).