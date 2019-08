La Asamblea facilita el camino para enjuiciar a Correa y Glas

Ni el secreto de la revolución ciudadana, por el que, según el asambleísta de la bancada correísta Juan Cárdenas, tuvo “tanto éxito” tras darse un baño del pueblo, frenó lo que se ‘olía’ en la Asamblea Nacional: luz verde para que Rafael Correa, Jorge Glas y Viviana Bonilla pudieran ser vinculados al caso Sobornos 2012-2016.

En el pleno se trató ayer el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, para que el Legislativo de pronunciara acerca de la vinculación. Y los legisladores lo hicieron. Hubo intento de defensa. Sí. Cárdenas dijo que: “Asistimos a la combinación de una tarea terriblemente subalterna. Persecutoria. (...) Este evento que ocupa a la Asamblea se inscribe para nosotros en esa política persecutoria, en la culminación del odio convertido en amargura, porque nos atrevimos a soñar en grande”.

Defendió también la inmunidad de Bonilla, actual asambleísta. Y se opuso a la propuesta de resolución del legislador Raúl Tello, en la que se acordaba declara improcedente el pedido realizado por la jueza Camacho respecto a la autorización previa requerida para la iniciación de la causa penal en contra de Bonilla.

Entonces, llegó el turno del asambleísta Fernando Callejas. Le recordó a la bancada correísta que “el país ya no está sobre su mandato”. “Tienen que comprender”, insistió. Y, entre ‘bufidos’ y risas’, continuó. “Señores que les gusta la montonera y la democracia del tumulto, aquí no nos vengan a intimidar como a unos niños de escuela”. Y hubo más. Pero el presidente de la Asamblea, César Litardo, debió involucrarse. Puso un alto. Aunque confundió a Callejas con Cárdenas (al nombrarlos).

Dijo que a Bonilla la respeta y la considera. Pero... “nosotros tenemos que actuar apegados en derecho. Y ella tiene que responder ante la justicia por una causa que ha sido iniciada en la Fiscalía”. No cabe levantarle la inmunidad parlamentaria, porque los hechos a los que pretenden involucrarla ocurrieron cuando ella era gobernadora del Guayas. Callejas apoyó la moción de Tello. Y tras votación, con 73 votos a favor y 41 en contra (en su mayoría de la Revolución Ciudadana), se declaró improcedente el pedido de la jueza Camacho.

Con la situación de Correa y Glas no fue muy distinto. Esta vez, Eliseo Azuero fue quien presentó la propuesta de resolución de declarar improcedente el pedido de Camacho para que la Asamblea se pronuncie sobre el enjuiciamiento del expresidente y exvicepresidente al caso Sobornos 2012-2016. El mismo asambleísta explicó que ambos no se encuentran en funciones y por tanto no requiere autorización legislativa para que sean vinculado a un proceso penal. “El pleno de la Asamblea no deben pronunciarse de manera expresa”.

El legislador Franklin Samaniego, de la bancada correísta, quiso defender. Nuevamente. Dijo que solo el 17% de la población confía en el actual Gobierno. Que si se da paso a la moción de Azuero, sería “absurdo” y un “despropósito”, porque la Asamblea tiene la obligación de atender, debatir y cumplir con este caso... Y concluyó con una frase: “Estamos en un estado fallido”. Le abrazaron, le dieron la mano, se acercaron a saludarlo por el discurso que llegó a transcribir en el computador antes de que iniciara la sesión. Sin embargo, se declaró improcedente con 78 votos a favor y 35 en contra. Muchos se levantaron y se fueron, aún cuando había otro punto que tratar.

Sesión 610

La reunión tuvo varios ‘añadidos’

Hubo tres pedidos de cambios en el orden del día. Los legisladores solicitaron que se incorporen, entre otros temas, una discusión para resolver el futuro de los jubilados que mantienen una huelga de hambre en las afueras de la Asamblea Nacional.

Otro de los pedidos fue que la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas comparezca ante una comisión. Esa solicitud, sin embargo, no prosperó en el pleno.