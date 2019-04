El bloque correísta maniobra para controlar la Asamblea

A tres semanas de que la Asamblea Nacional tenga que renovar a sus autoridades y reconfigurar las comisiones especializadas, las cosas al interior del Palacio Legislativo empiezan a moverse, poniendo de manifiesto las negociaciones políticas en las diferentes bancadas que integran el Parlamento.

Sin duda, una de las agrupaciones que mayor expectativa tiene en este proceso es la denominada Revolución Ciudadana (RC) o correístas como se les identifica en la Legislatura, y que son el resultado de la división del bloque de Alianza PAIS. Los correístas, al momento, con 31 legisladores se consideran la “segunda fuerza” al interno del Parlamento, después de la bancada de PAIS, que tiene 40.

Sin embargo, esta realidad podría cambiar para el 14 de mayo, día de las elecciones. El coordinador del bloque, Juan Cristóbal Lloret, dijo a EXPRESO, que para ese día ya serían “nuevamente la primera fuerza”. Afirma que sobrepasarían los 40 asambleístas. “Somos la segunda fuerza política y podríamos ser la primera fuerza política hasta mayo”, afirmó.

¿Cómo lograrlo? Lloret guarda sus reservas al respecto; sin embargo, entre en los corrillos de la Asamblea se habla de que quien está trabajando “para romper” al oficialismo, es el expresidente de la Asamblea, José Serrano, quien se llevaría un buen número de oficialistas al correísmo. Pese a la insistencia de EXPRESO, Serrano no ha confirmado el movimiento de fichas.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Cucalón, señaló a este medio, que ese rumor se conoce, y “es lo que se debe evitar”. A sus ojos, quien esté al frente de la Función Legislativa no debe ser “ni correísta ni morenista”. Precisó que la Asamblea no solo debe ir a un cambio de autoridades, sino a un cambio de rumbo. Afirmó que aún no toman una decisión sobre si buscarán la presidencia o apoyarán a otro legislador, “lo haremos en su momento”, aseveró.

En tanto, un grupo de diez legisladores independientes rompe la Bancada de Integración Nacional (BIN) y conforma el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). Este grupo, según se conoció, busca dejar de lado a Pachakutik, que a decir de algunos legisladores, durante su estadía en el BIN, no cumplió nunca los compromisos en temas definidos.

LA FRASE

Hay un grupo paralelo que se está armando al grupo de AP y ellos deberán responder por eso.

Elizabeth Cabezas

Presidenta de la Asamblea

EL CONTEXTO

La Constitución establece que la Asamblea deberá elegir, cada dos años, a un presidente, sus dos vicepresidentes, integrar el Consejo de Administración Legislativa y conformar las doce comisiones especializadas y de Fiscalización. En el periodo que termina ha tenido dos presidentes.

PARA SABER

NUEVO BLOQUE

Eliseo Azuero, Raúl Tello, Freddy Alarcón, María Mercedes Cuesta, Franco Romero, Fernando Flores, Fernando Burbano, Yofre Poma, Juan Belin y Washington Paredes formarían el BADI. Hay diálogos con SUMA para ser bancada.

ACERCAMIENTOS

El asambleísta Guillermo Celi (SUMA) reconoce los diálogos, pero asegura que no hay aún concreciones. Afirma que no tienen candidatos, y que antes de hablar de nombres, se debería definir una agenda mínima en favor de la producción y el empleo.

ACUERDO

Uno de los consensos que hay, al momento, entre las diferentes bancadas incluida una parte de AP, es que la renovación de las autoridades debe ser integral. Con ello, se cerrarían las posibilidades de una reelección de Elizabeth Cabezas.