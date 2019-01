Asamblea investigará denuncias contra Ana Galarza

Ronny Aleaga, miembro del bloque de la Revolución Ciudadana, fue quien presentó formalmente la denuncia días atrás y este jueves entregó un alcance de tres videos como evidencia.

Según Aleaga, el primer material incluye declaraciones de tanto Galarza como de su asesor Lenín Rodríguez (quien señala a la asambleísta de CREO por pedirle ‘diezmos’). El segundo se trata de una conversación entre Rodríguez y Norma Vallejo (destituida ya por el mismo caso).

El tercero y último es un extracto de una intervención de Galarza ante los medios, donde asegura que no se va a conformar la comisión para investigarla. “Lo dijo de una manera soberbia, prepotente y sobretodo, confiada. Eso me preocupó y decidí presentar estas pruebas”, dijo el legislador correísta.

Patricio Donoso dijo que se cumplió con todos los requisitos y por ello el Consejo de Administración Legislativa (CAL), del cual Donoso es miembro, aprobó por unanimidad la solicitud. Por su parte, Galarza dijo no temer ante las acusaciones en su contra. “Lo único que hay aquí son calumnias. No tienen nada, no voy a permitir que nada ni nadie nos impida seguir fiscalizando. Somos víctimas de una persecución política y eso tiene que saberlo el país”, dijo Galarza.

Se espera que el próximo martes 15 de enero, se incluya en el orden del día la conformación de la comisión investigadora.