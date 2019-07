Tribunal declara desierta acusación particular de la UAFE por inasistencia a juicio contra Diacelec

Este lunes 8 de julio, la audiencia de juicio por presunto lavado de activos contra Édgar Arias y su empresa Diacelec, por un caso derivado de la corrupción de Odebrecht, inició con la declaratoria de abandono de la acusación particular de la Unidad de Análisis Financiero.

¿La razón? El director de la UAFE, Leopoldo Quirós Rumbea, no acudió a la audiencia de juicio a pesar de que la diligencia fue convocada con más de un mes de anticipación. En su lugar acudieron procuradores oficiales que no fueron aceptados por los jueces del tribunal penal: Pablo Coello, María Suárez y Wilson Caiza. Los delegados también intentaron pedir un receso para que comparezca Quirós, pero ya el tribunal presidido por el juez Coello había resuelto el abandono de la acusación particular. Así la UAFE se quedó como víctima en el proceso.

El juez Coello tampoco dio paso a la sustitución de la prisión de Arias solicitada por su abogado Marcelo Ron. La fiscal Ivonne Proaño explicó a los jueces que se revocó su arresto domiciliario debido a que hubo violación de la medida sustentada en foros y vídeos de los sistemas de vigilancia.

Cerca de las 10:00 se instaló el juicio. La fiscal acusó a Arias y a Elvira Isch como autores del delito. Juan Barberis, José Arias, Gladys Analuisa como coautores y Miriam Coral como cómplice. También se presentó acusación para Diacelec y Conacero como personas jurídicas cuyos accionistas y representantes legales son los procesados.

Esas empresas fueron utilizadas para la transferencia de recursos. El monto de lavado de activos en este caso es de 14.6 millones de dólares, explicó la fiscal. El total de los depósitos ingresados de la offshore Columbia a las empresas relacionadas con Diacelec habría sido de 47 millones. El dinero era retirado en efectivo y transportado por una empresa de envío blindado de valores a las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y Quito.

La fiscal mencionó que en Panamá la empresa Columbia relacionada con Arias tiene dos causas por delitos contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales. Habría sido utilizada para el pago de sobornos de Odebrecht a cambio de la adjudicación de obras sociales en ese país.

La Fiscalía ofreció probar la responsabilidad de los procesados. Presentará medio centenar de testigos y peritos. La diligencia tomará al menos cuatro días. El caso inició en enero de 2018, hubo una vinculación.

Arias también tiene una condena de seis años por asociación ilícita en el caso que también fue sentenciado el exvicepresidente Jorge Glas.