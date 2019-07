Arroz Verde final registra 48 empresas

Topic respondió: “Yo he entregado mi versión en la Fiscalía, que es el ente encargado de la investigación. Yo ya he rendido mi versión”.

Pero Mera ratifica que ha demostrado que ha subsistido “exclusivamente con mi sueldo, que no he intervenido en la organización de campañas electorales , ni directamente ni a través de terceros”. Pero no solo Mera es mencionado. Al menos medio centenar de exfuncionarios y colaboradores del expresidente Correa y empresas beneficiarias de contratos quedaron registrados en los archivos de Terán.

“No he recibido ningún pago por bandereo ni por ningún otro concepto. No conozco a Laura Terán. No he tenido ningún tipo de relación con ella. No está mi nombre en la nota de prensa solo iniciales”.

Rafael Correa

Expresidente de la República