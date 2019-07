Jarrín: “Resulta más caro para el país no invertir en la Armada”

El comandante general de la Armada está en Guayaquil para cumplir múltiples actividades en el marco de las celebraciones julianas. Con un café en mano, habla de los pormenores de las situaciones a las que se enfrenta esta rama de las Fuerzas Armadas.

- Cuando asumió el cargo, hace siete meses, usted indicó que uno de sus objetivos era “subir el nivel de disciplina y compromiso” para eliminar así a los malos elementos en la Armada. ¿Cómo avanza en esta meta? ¿Qué medidas se han tomado para asegurar su cumplimiento?

- Desde el inicio de mi gestión me comprometí a revivir los valores institucionales. Lamentablemente, a inicios de año tuvimos que tomar medidas drásticas. Removimos al personal de las capitanías del puerto; hemos emitido fuertes sanciones. No se necesitan solo discursos, sino acciones, mano dura, porque la Armada no puede tener una sombra de duda sobre sí. Desafortunadamente también debemos indicar que se ha reincorporado, por decisión judicial, a tripulantes y oficiales que, a mi juicio, no deberían ser parte de la institución porque han sido marcados por participar en actos ilícitos. Aquello causa mucho malestar en nuestras filas.

- Además del narcotráfico, la Armada se enfrenta al contrabando y a la pesca ilegal. Ampliar la estrategia de defensa desde Galápagos hacia el continente es parte de las medidas para combatir estos males. ¿Cómo funcionará?

- La pesca ilegal, en la magnitud que estamos viendo, es preocupante. Estamos hablando de buques que ocupan áreas del tamaño territorial de Guayas, Santa Elena y Manabí. Estamos poniendo todos los recursos que tenemos para monitorear y proteger la zona.

- Hay preocupación de que al ampliar las operaciones de control desde Galápagos se deje la zona ribereña desprotegida. ¿Cómo se evitará esta situación?

- En el Litoral tenemos una gran cantidad de unidades de guardacostas y unidades menores. Hacemos un trabajo integrado con todas las ramas de la Armada, y de ninguna manera se descuidará la zona. Hay que tener en cuenta que solamente en Galápagos son 815.000 kilómetros de territorio marítimo, y eso nos supone un enorme reto, pero el trabajo conjunto se lleva a cabo para cumplir con la protección integral del país.

- La alcaldesa de Guayaquil pidió la colaboración de la Armada con su proyecto de más seguridad para la ciudad. ¿Cuál es la contribución de la Armada ante la defensa de los espacios acuáticos del Puerto Principal?

- Tenemos convenios entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para seccionar todo el sector del golfo de Guayaquil. Hay zonas que están bajo el control de la Policía, otras bajo el control de la Armada. En ese sentido, siempre hemos estado colaborando con la vigilancia del golfo, que es un área muy grande y con muchas vías de escape.

- Aún hay quejas sobre piratería en el golfo de Guayaquil. ¿Se mantienen esos índices?

- La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos ha establecido el sistema de ruta segura, cuyo fin es proteger a las embarcaciones de los ataques de piratas. El resultado es cien por ciento positivo. Sin embargo, hay muchos asaltos que se producen en embarcaciones que no se acogen a este mecanismo porque no tienen regularizadas sus naves o a su tripulación. Por evitar los controles, hacen sus actividades sin avisar a la autoridad y ahí se producen los asaltos.

- Este año hubo un recorte presupuestario en Defensa. ¿Cómo se ha manejado el presupuesto para cubrir temas de vigilancia, mantenimiento y demás?

- Tratamos de optimizar los recursos que tenemos. Somos conscientes de la situación del Estado y estamos manteniendo una dosificación del empleo de los medios que nos fueron asignados (...) La gente puede pensar que la inversión en la Marina es muy alta, pero le resulta más caro al país no invertir en la Armada. Lo único que pedimos es herramientas para hacer nuestro trabajo, y hacerlo bien.

- Hasta el año pasado se debía recuperar el 50 % de las embarcaciones. ¿Qué porcentaje se ha logrado rescatar? ¿Qué está pendiente?

- Tenemos aproximadamente un 70 % de nuestra Armada en condiciones de cumplir con sus tareas. Tenemos proyectos interesantes. Se han hecho gestiones para que en los puertos de aguas profundas de Posorja, Manta y Puerto Bolívar tengamos bases de operación. Desafortunadamente nos toca enfrentar la realidad presupuestaria, pero la estamos manejando de la mejor manera posible.

- ¿Cuál es el estado actual de la aeronave de exploración aeromarítima? ¿Amerita cambio? ¿Se ha planteado la posibilidad de adquirir otras?

- Tenemos cinco aeronaves de vigilancia marítima. También el sistema UAV (aviones no tripulados), que está siendo recuperado y que pronto estaremos operando. Evidentemente necesitamos aeronaves y buques que nos den la posibilidad de permanecer en las áreas de interés nacional, pero no se trata de un equipamiento barato.

- EE. UU. ha indicado que existe la posibilidad de ampliar los convenios de vigilancia que mantiene con Ecuador. ¿Los resultados conseguidos con el acuerdo actual que mantiene el país ameritan una ampliación?

- Cualquier cooperación, no solo de Estados Unidos sino de cualquier país, que nos ayude a preservar nuestra riqueza marítima será bienvenida. Hemos tenido donaciones de la República Popular China de lanchas guardacostas, esta cooperación con los americanos y una posible cooperación con Corea del Sur. Nosotros estamos abiertos a aunar esfuerzos.

- A una semana de las fiestas de Guayaquil, ¿cómo describiría la relación de la Armada con la ciudad y de los guayaquileños con la institución?

- La historia de Guayaquil es la historia de la Armada y la historia de la Armada es la historia de Guayaquil. Aquí se fundó nuestra institución, treinta años antes de que Ecuador sea una república, y se ha mantenido desde entones. Esta ciudad siempre ha estado con la Armada y nosotros con ella, independientemente de sesgos políticos. Y se mantendrá así, inalterable.