La mesa no queda servida. Un sinnúmero de problemas ‘heredará’ la administración de Cynthia Viteri al alcalde electo, Aquiles Álvarez: calles destruidas, falta de alternativas reales para evitar inundaciones en época de lluvias, escasa cobertura de árboles, espacios públicos desatendidos, basurales en varias zonas, escándalos por uso de recursos públicos para pintar paredes y aromaterapias, falta de calidad de la transportación pública, entre otros.

Guardando las distancias, la llegada de Álvarez al Municipio de Guayaquil tiene cierta similitud con las circunstancias del arribo de Guillermo Lasso a la Presidencia del Ecuador.

Por ejemplo, su elección surgió como alternativa de rechazo al gobernante saliente, a la línea política que venía gobernando o sugiriendo candidatos, en medio de problemas económicos -aunque en el caso del Cabildo se ha dicho que no hay tal situación-, investigaciones de la Fiscalía, entre otras similitudes.

Aspiración. Sectores políticos ven a este episodio en la política local como una oportunidad de capitalizar apoyo para futuras elecciones locales y nacionales.



En ese orden, la figura de Álvarez, al igual que en su momento pasó con Lasso, ha generado expectativa en la ciudadanía, que espera un cambio rápido y contundente. Entonces, qué debe hacer el novel político para evitar que su administración experimente el ‘efecto Lasso’, en referencia a la desaprobación popular de la gestión presidencial y las presiones de sectores políticos que buscan su salida.

Para Julieta Herrería, experta en Administración Pública, Álvarez tiene que rodearse de funcionarios técnicos, en principio, para que le ayuden a analizar la situación actual del Cabildo y de la ciudad: “Que los equipos que se conformen no tengan tinte político. Tiene que haber una suerte de tecnócratas, servidores públicos de carrera, que tengan una profesión afín al cargo que vayan a desempeñar”.

“Considero que un talón de Aquiles, de administraciones pasadas y seguramente de la actual, es que muchas de las decisiones públicas se tomaron con percepciones políticas o de actores políticos”.

Apunte. Ciudadanos esperan que la administración entrante realice una auditoría del ejercicio pasado y revise las contrataciones que han levantado sospechas.

La proyección de una postura política definida también debe ser parte de la ecuación de la administración municipal entrante, agrega Jorge Peñafiel, constitucionalista y analista político, para marcar una diferencia con las alcaldías pasadas y sus cabos sueltos.

“Marcar diferencias sustanciales en la forma de ejercer el poder hacia la ciudadanía, hacia la regulación metropolitana. Por ejemplo, la policía metropolitana que ha venido siendo el otro talón de Aquiles de las administraciones socialcristianas, que ha sido la fuerza por sobre los derechos”, sostiene Peñafiel.

La comunicación es otro eje importante que se debe tomar en cuenta en el plan de trabajo, enfatiza Alfredo Dávalos, experto en esa área, quien ha asesorado a autoridades y candidatos a dignidades seccionales.

“Hoy la gente ya no come cuento. A la gente tú le puedes decir: ‘Vamos a pavimentar 500 kilómetros’. Y te van a responder: ‘No me importa. Es su obligación’. Hoy se requiere una comunicación menos política, más ciudadana, más de la cotidianidad de la gente y mostrar asertivamente cómo esos proyectos y obras están cambiando radicalmente el estilo de vida”.

Tal discurso oficial también debe basarse en la premisa “más territorio y menos escritorio”, añade Dávalos, claro, sobre la base de obras tangibles, porque si se comunica algo que no existe o que está lejos de existir será contraproducente.

Sin embargo, ahí hay un gran reto que tendrá que sortear Álvarez, ya que la lista de obras inconclusas o postergadas en la ciudad es larga, como la regeneración de la calle Argentina, la dotación de agua potable por tubería a la zona Monte Sinaí o la troncal 4 de la Metrovía, y los recursos son limitados, sin contar con los tiempos que establece la ley, por ejemplo, en contratación pública. Entonces, Herrería apunta a discursos aterrizados a la realidad.

“Por ejemplo, en un barrio popular, una madre clama por los libros escolares de sus hijos, que no llegan. Ahí hay un problema, porque no le alcanza el sueldo. O cuando hay una lluvia fuerte y tu casa se inunda; no te interesa saber cómo funciona la función pública, tú quieres soluciones. Se debe hacer una planificación realista y explicar cómo va a ser la planificación y cuáles van a ser las distintas intervenciones en los próximos seis meses. Darle ese tipo de seguridad al ciudadano”, refiere.

En el análisis político de fondo también hay una gran expectativa por el desempeño de Aquiles Álvarez, ya que su imagen fue impulsada por la Revolución Ciudadana, una organización política, que ahora tiene personería jurídica, que está marcada por casos de corrupción en varios niveles en los gobiernos de Rafael Correa -prófugo de la justicia ecuatoriana-, según las investigaciones.

La lista es larga de los casos investigados por la Fiscalía y la Contraloría, al igual que el período en el que administró el país el correísmo: el ‘comecheques’, la valija diplomática con droga líquida, la adquisición de chalecos y dispositivos GPS de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), los contratos de ‘El gran hermano’, el título falso de Pedro Delgado, el crédito irregular a Gastón Duzac.

También son parte de esa lista: la fallida rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, el informe de Contraloría sobre el proyecto Refinería del Pacífico, los sobornos de Odebrecht, los sobornos y sobreprecios en Petroecuador, el mal uso de fondos reservados para operaciones de inteligencia, el caso Arroz Verde, por ejemplo.

Aquiles Álvarez llega por primera vez a una dignidad política a través de esa corriente ideológica, la del socialismo del siglo XXI. En entrevistas se ha referido en buenos términos a la figura y gestión de Rafael Correa y también del exalcalde Jaime Nebot.

Jorge Peñafiel ve este episodio político desde ambas perspectivas: “Aquiles Álvarez tiene la oportunidad de marcar una diferencia no solo en la forma de ejercer el poder de los socialcristianos, sino la forma de ejercer de su propio movimiento cuando fue poder. Es un reto”.

“En él está depositada una esperanza no solo para quienes son correístas o para quienes forman parte de la Revolución Ciudadana, sino para quienes no son parte de la Revolución Ciudadana, que vieron un personaje que puede trascender las líneas del correísmo y trascender las líneas del nebotsismo”.

Peñafiel también comenta que el caso de Aquiles Álvarez y de otras dignidades electas impulsadas por el discurso y la imagen de Correa, como Marcela Aguiñaga en la Prefectura del Guayas, y Pabel Muñoz en la Alcaldía de Quito, podría analizarse como una suerte de experimento que serviría de indicador sobre cuánta vida política le queda al correísmo y su influencia en la exposición de candidatos para las futuras elecciones.

Los especialistas consultados concuerdan con que eso dependerá del desempeño de cada cuadro en la respuesta que ofrezcan a las necesidades que tiene el ciudadano de a pie, de las masas que han sido desatendidas por los gobiernos de turno, por los rostros de siempre. Tampoco descartan que su llegada al poder sea parte de una estrategia más ambiciosa que tenga como destino el Palacio de Carondelet.

Relación con los medios

Los analistas consultados para este artículo concuerdan en que el silencio de una autoridad o entidad no es la respuesta correcta frente al escrutinio de los pocos medios de comunicación sobre irregularidades o problemas que afectan a la ciudadanía. Ellos enfatizan que la transparencia habla bien de quienes ejercen una función que ha sido encomendada por el pueblo, el tendero, el obrero, la ama de casa, por ejemplo.