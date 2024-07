Álvarez invita a Noboa a fiscalizar a sus ministros en lugar de la obra municipal

En un enlace radial, Álvarez mencionó que el presidente debería fiscalizar a sus ministros y no una obra municipal

De Guayaquil me encargo yo. EL alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, invitó este 10 de julio de 2024 al presidente Daniel Noboa a fiscalizar a sus ministros y no la obra que se prevé ejecutar en Monte Sinaí para dotar de agua potable a sus habitantes: "No necesitamos que nos fiscalice, que fiscalice más bien a sus ministros que vienen anunciando la llegada de barcazas confiadas, con futuros contratos supuestamente adjudicados".

Las declaraciones de Álvarez, dadas durante un enlace radial, se dan 24 horas después de que Noboa confirmara que sí entregará, a través del Ministerio de Finanzas, la garantía soberana al Municipio de Guayaquil para que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) apruebe un préstamo de $ 95.9 millones para financiar el quinto acueducto que dará agua potable a Monte Sinaí.

"Sí se va a dar la garantía soberana, que el otro siga haciendo relajo y siga insultando, pero vamos a fiscalizar cada metro", informó Noboa en un enlace radial, el pasado 9 de julio.

Sobre las barcazas, el entonces ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, anunció el pasado 8 de julio que la barcaza que alquilará el Gobierno para afrontar la crisis eléctrica ya está en camino a Ecuador, aunque el contrato aún no se firma. La empresa que dará el servicio de arrendamiento de la barcaza por un año y medio es la turca Karpowership. Luque no dio más detalles de la adjudicación, pero el viernes 5 de julio ya había anticipado en una entrevista con el programa Vera a su Manera, que la barcaza "está viniendo" y que llegaría en "aproximadamente 10 a 15 días".

El Municipio de Guayaquil había convocado a los habitantes de Monte Sinaí para presionar al Gobierno por la garantía soberana. Ese mismo día Noboa anunció que si la daría. Cortesía

¿Quinto puente sin Guayaquil?

Álvarez también cuestionó los avances que el Gobierno anunció tener para ejecutar la obra vial El Quinto Puente, pues enfatizó que "no sé cómo pueden iniciarlos si Guayaquil, como municipio, es neurálgico para el desarrollo del proyecto. Nosotros, como Municipio de Guayaquil, tenemos que expropiar diferentes espacios por donde tiene que pasar el puente... No hemos sido convocados a ninguna mesa técnica. En todo caso, si ya está en camino el proyecto, es maravilloso".

Álvarez y Noboa

Yo por mantener una relación no me voy a quedar callado Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

Sobre un posible acercamiento con el presidente Daniel Noboa, Álvarez señaló que "para nada" y argumentó que "se fue dañando la relación con todos estos temas"; como el cruce de comentarios entre ambas autoridades por la firma de la garantía soberana. Agregó que en su administración no están "para pasear ni hacer Tiktoks. Llegamos aquí para gestionar, para trabajar y para irnos cuando tengamos que irnos, porque esto no es nuestro".

