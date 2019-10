Aprobación del proyecto económico urgente, aún en la cuerda floja

La Ley de Crecimiento Económico depende de la mayoría legislativa conformada por PAIS, CREO, Bloque de Integración Nacional (BIN) y el Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) que en mayo pasado llevaron a la presidencia de la Asamblea Nacional al asambleísta César Litardo, con 78 votos favorables.

La propuesta del Ejecutivo que tiene el carácter de urgente en materia económica ha tenido más críticas que apoyos, es así que el informe para primer debate aprobado por la Comisión de Régimen Económico, logró con las justas, los siete votos para su trámite, y eso bajo el condicionamiento que el documento tenga dos cuerpos, uno que contiene sin modificaciones la propuesta presentada por el Gobierno, y el otro con todas las observaciones que se han dado durante los diez días de socialización del proyecto.

“Es impresentable, es algo que no se ha visto en la historia legislativa, que una Comisión entregue una propuesta de ley que tiene más de 400 artículos tal como vino desde el Ejecutivo para su discusión”, sostuvo el asambleísta César Rohon (PSC).

Entre los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y los socialcristianos decidieron abstenerse o votar en contra del informe elaborado por la Comisión que está presidida por el asambleísta oficialista, Daniel Mendoza. Los dos grupos legislativos han criticado el proyecto del Ejecutivo, los PSC lo han calificado de “impuestero”, mientras que los correistas sostienen que esta dirigido a afectar a los sectores más necesitados del país y de beneficiar a los sectores más pudientes.

Entre estas dos bancadas suman 50 votos, 17 legisladores son del PSC y 33 del correismo, por lo que quedan 87 legisladores para aprobar la propuesta del Ejecutivo, siempre que el día de la votación estén presentes los 137 asambleístas que conforman el pleno de la Legislatura, hecho que no ha ocurrido en todo el período legislativo.

A esto hay que descontar algunos asambleístas independientes que no forman parte de ninguna bancada y que no todos están de acuerdo con el proyecto. Estos independientes son seis legisladores, y todavía no se sabe cual será la posición que tomen los once asambleístas aliados a Alianza PAIS.

El gobierno necesita 70 votos para que el proyecto se apruebe, es decir, esperando que la mayoría mantenga unida, tomando en consideración que la bancada de CREO, que tiene 19 legisladores, ha manifestado estar en contra de más impuestos. Si bien votaron por el informe para primer debate, es porque el documento no tiene ninguna observación y esperan que en el tramite en primera se recojan sus criterios.