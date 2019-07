Andrés Michelena: “En octubre se lanzará el concurso de frecuencias”

- Ecuador busca inversiones extranjeras. ¿Existen empresas interesadas en invertir en el sector de telecomunicaciones?

- El presidente ha tomado dos decisiones importantes. La primera, vamos a renegociar con las telefónicas este año el espacio radioeléctrico asignado. Esos son cerca de mil millones de dólares. Este año vamos a sacar a concurso dos nuevas bandas que son 180 millones adicionales. Con este lanzamiento de nuevas bandas permitirá que no sean tres carriles sino veinte los que están conduciendo el tema de telecomunicaciones. Eso mejora en calidad, competencia y precio. Y abrimos el mercado para que pueda venir cualquier otro operador.

- ¿Hay interesados?

- Esperemos que sí. Estamos trabajando en la consultoría. Lo lanzaremos en unos dos o tres meses el proceso (de las dos bandas). A finales de año tendremos la renegociación (con las telefónicas). Existen 400 parroquias que no tienen comunicación. Tenemos el 30 % de 4G en Ecuador. Con estos nuevos espacios tendremos el 80 % de acceso de 4G. El próximo año que lanzamos la banda 3,5 estamos encaminados al 5G.

- ¿Cuánto es la cobertura de internet a nivel nacional?

- Tenemos una penetración del 42 % en hogares.

- ¿Y la proyección es?

- Es llegar al 89 % o 92 % en el 2021. Esto nos permite avanzar en uno de los ejes del plan Ecuador Digital, Ecuador en línea. Tenemos 4.100 trámites burocráticos, de ellos solo el 20 % está en línea. Existe el compromiso de hasta el 2021 tener casi el 90 % de trámites en línea.

- ¿Trámites solo del Ejecutivo y sus entes adscritos?

- Básicamente del Ejecutivo. Iniciaremos un proceso con los gobiernos seccionales para que también avancen en el proceso de digitalización.

- Sobre la concesión de CNT. La empresa inició un proceso de análisis sobre la posibilidad de monetizar las inversiones del Estado, el cual tiene que ser validado por el ministerio que usted encabeza y otros entes. ¿Ya existen algunas propuestas?

- Una vez que tengamos los interesados en concursar en la banca de inversión lanzaremos el concurso para que hagan el trabajo con CNT. El trabajo de la banca de inversión es buscar un socio estratégico que quiera trabajar como consorciado en la administración de CNT. Esperamos hasta diciembre tener una empresa.

- Si en diciembre está previsto tener esta empresa, ¿cuánto tiempo más tomará terminar el proceso de concesión?

- Serán tres meses más el proceso de contratación.

- Un informe borrador de Contraloría determinó irregularidades en la asignación de frecuencias. ¿Qué se está haciendo para evitar que se repitan?

- Estamos trabajando con Contraloría para validar el proceso de frecuencias que lanzaremos en octubre. Estamos haciendo todos los estudios de argumentación técnica, primero, para limpiar toda la banda del espacio radioeléctrico. Saber qué espacios están libres. Sacar el concurso de acuerdo a las reformas a la Ley de Comunicación donde ya no compiten empresas comunitarias con privadas, ni es una cacería para sacar a los medios que no son del agrado del Gobierno.

- ¿Cómo garantizar que el nuevo proceso será transparente?

- En el momento que hemos puesto las condiciones claras del juego, los procesos son transparentes. No hay simulaciones. No interviene el Cordicom. No hay susceptibilidades ni argumentaciones falsas para que se pueda otorgar o no un permiso.