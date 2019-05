Amenaza de juicio para Vicuña

La Fiscalía probará en un juicio que la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña recibió pagos irregulares de excolaboradores cuando era asambleísta. La investigación fiscal reflejó que por 88 transferencias de tres exempleados, el monto supera los 43.000 dólares. Ángel Sagbay, quien notarizó su caso, hizo 48 transferencias de entre 300 y 1.400 dólares.

Carla Obando, asesora 2 entre 2012 y 2016, según la investigación, recibió aportes y los transfirió a las cuentas de la exlegisladora en 33 transferencias. Otro aportante que apareció en la instrucción fue Diego Riofrío, con seis depósitos.

Obando y Riofrío, sin embargo, mencionan en sus versiones que decidieron colaborar porque el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), de Vicuña, hacía buen trabajo. La fiscal general Diana Salazar señaló que no existe conciencia en los funcionarios públicos de que no tienen por qué aportar al superior.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal acusó a Vicuña del delito de concusión y pidió que sea llamada a juicio. Presentó 39 elementos recopilados durante los 90 días de la instrucción fiscal.

Hay los movimientos financieros de Vicuña y sus excolaboradores, certificaciones de la Asamblea donde fue legisladora por dos periodos y el listado de colaboradores en el que figura el denunciante Ángel Sagbay y otros dos exfuncionarios que aportaron.

El argumento de la exvicepresidenta para recibir los ‘diezmos’ habría sido que era una contribución para el movimiento ABA. Sin embargo, la fiscal Salazar exhibió las certificaciones del Consejo Nacional Electoral que señalan que el movimiento ABA no está registrado, tampoco tiene RUC, ni personería jurídica. Las contribuciones tampoco fueron a Alianza PAIS, agrupación por la que Vicuña era legisladora. Al menos esa información recibió la Fiscalía.

En el juicio, la fiscal presentará 20 testigos y una treintena de pruebas documentales. Pidió que se ratifiquen las medidas cautelares y la inmovilización de cuentas por 173.180 dólares.

Ana María Ontaneda defiende a la exvicepresidenta. La abogada está convencida de que su clienta es inocente y que no se ha probado el delito. La defensora no alegó vicios de procedimiento. Sí objetó la acusación particular de la Procuraduría, por errores en la presentación. El juez Iván Saquicela no dio paso a su objeción.

La audiencia se reinstala el martes 21 de mayo, a las 12:00, para conocer si Vicuña va o no a juicio.

Aportes

Ángel Sagbay acusó a Vicuña de pedir aportes cuando fue asambleísta entre 2011 y 2013 para mantenerlo en el cargo. Aseguró que por 12 meses depositó 300 dólares en la cuenta personal de Vicuña. Ascendió a asesor 1 y depositó 1.400 por un año más.

Declaración

Antes de ser destituida de la Asamblea con 94 votos, la exasambleísta correísta Sofía Espín mostró a los legisladores morenistas la declaración de Sagbay. Ella los había amenazado diciendo que si ella se va, también otros. Se refería a María Alejandra Vicuña.

De vuelta al SRI

Tras renunciar a la Vicepresidencia, Vicuña regresó a la Dirección Zonal del Guayas en diciembre de 2018. Ese día vencía su última licencia de 15 días. Ella es funcionaria de carrera y con nombramiento. Se acogió a una licencia y a una comisión de servicios.