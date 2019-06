Luz roja por los kilos de más

Las personas que sufren obesidad en el mundo han superado en número a las que pasan hambre. Por primera vez. Pero... ¿Y en Ecuador? Es igual.

Tras la información difundida en un simposio en Roma (Italia) por José Graziano da Silva, director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura (FAO), este Diario pone sobre la mesa una de las estrategias gubernamentales implementada para la prevención de esta problemática: el etiquetado con el semáforo nutricional en los alimentos que empezó hace cinco años. ¿Ha funcionado?

Angélica Tutasi, coordinadora de Nutrición, Seguridad y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Salud Pública (MSP), cita a la Comisión The Lancet, experta en investigación científica en el campo de salud pública, y afirma que el sobrepeso y la obesidad ya no puede tratarse como una epidemia. Se ha convertido en una sindemia global, que también encierra el estancamiento en la reducción de la desnutrición crónica. Y Ecuador no es ajeno a esta realidad, dice.

Según el MSP, se estima que el número de habitantes viviendo con sobrepeso y obesidad en el país en 2019 es de 8,4 millones, de todas las edades. En cuanto a la desnutrición crónica, existen 0,3 millones menores de 5 años.

Tutasi explica que hay factores detrás de estas cifras: un estudio de la Organización Panamericana de la Salud reveló que en 2015 despuntó el sobrepeso y la obesidad porque se incremento el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados (altos en azúcar, grasa y sodio) y, a la par, disminuyó el consumo de frutas, verduras, agua y actividad física. ¿Y el semáforo nutricional?