PAIS, de la gran maquinaria a la desorientación electoral

Alianza PAIS es una gran incógnita electoral. A pocos días del cierre de inscripción de candidaturas, el movimiento oficialista todavía no define nombres de postulantes en plazas importantes de Pichincha, Azuay y algunas de Guayas (como la Prefectura), entre otras provincias. Esto sumado al hecho de que su aspirante a la Alcaldía de Guayaquil, un espacio siempre esquivo para el oficialismo, es por primera vez en su historia una persona ajena a sus filas son síntomas, según el criterio de expertos en el tema, de que la organización política no tiene un norte electoral.

Oswaldo Moreno, analista y consultor político guayaquileño, atribuye esta complicada situación que atraviesa el movimiento a tres situaciones o momentos: la ausencia de un líder con el peso electoral que manejó Rafael Correa, la salida de María Alejandra Vicuña, quien estaba en parte a la cabeza del tema electoral y la “indiferencia” del presidente Moreno a encabezar un proyecto político que involucre al movimiento. “Está más que claro que los candidatos de Alianza PAIS no reciben apoyo del Gobierno. Eso creo que lo debilita mucho sumado al hecho de no tener una figura fuerte”.

Con Moreno concuerda el también consultor político guayaquileño, Camilo Severino. La ausencia de un rostro con peso electoral que arrastre a los candidatos le pasa factura a los aspirantes del oficialismo, al punto de que ahora las otras organizaciones y líderes políticos locales piensan dos veces antes de aliarse con PAIS, considera. “Alianza PAIS es el recuerdo de un titán... Hay un claro divorcio entre los planes políticos con lo que es PAIS. Es más, no se logra visualizar si tiene un proyecto político... Como resultado es que en las tres plazas grandes, Guayaquil, Quito y Cuenca, no se ha logrado consolidar ninguna candidatura”.

El hecho de que al interno del oficialismo se analice la probabilidad de presentar candidaturas en unas provincias y en otras no, a diferencia de procesos anteriores, es otro síntoma. La presidenta de la Asamblea y dirigente de PAIS, Elizabeth Cabezas, reconoció la existencia de esa posibilidad argumentando apertura a “nuevos liderazgos”. Sin embargo, también advirtió que luego de las seccionales de marzo, el mapa político se modificará.

¿Los casos de corrupción también afectaron al movimiento? Severino cree que tuvieron un efecto que PAIS no logró revertir, lo que empujó a que algunos liderazgos locales den un paso al costado. “PAIS no ha invertido en revertir su imagen, no la reinventó y ahora queda como una casa abandonada”.