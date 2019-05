El fondo partidario de PAIS irá a examen

“Rafael (Correa) ordenaba manejar la plata de Alianza PAIS en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores”. Lo aseguró su primo y exgerente del Banco Central, Pedro Delgado (prófugo en Estados Unidos). La revelación fue hecha el 11 de marzo de 2017 en la cuenta de Twitter @primoleaks que abrió ese mes. Delgado, quien huyó a Miami en 2011, afirmó que la disposición buscaba evitar el control previsto en la ley de partidos. Hace más de dos años Delgado ya mencionó a Pamela Martínez, la exasesora de Correa y exjueza de la Corte Constitucional, en ese caso que ahora está implicada en la trama de aportes recibidos por PAIS por grandes empresas como Odebrecht.

El domingo, junto con Laura Terán, funcionaria de la Corte Constitucional, recibió cargos por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita y fue detenida cuando iba a México.

Según Delgado, ella manejaba “dinero que correspondía a aportes, donaciones y diezmos, que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido”.

Delgado esperaba que el fiscal, el superintendente de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero investiguen esas cuentas y “las de colaboradores que eran testaferros de PAIS”.

Pero su denuncia no trascendió. El exfiscal Galo Chiriboga justifica que no abrió de oficio un expediente porque Martínez no tenía fuero. Quien sí lo hizo y de oficio este fin de semana fue la fiscal general Diana Salazar. Su actuación se produjo ni bien se publicó la investigación del portal Fundación Mil Hojas que revivió el caso y reveló nombres.

Durante 90 días se investigará si hay concurrencia de infracciones en este caso. En ese camino la primera documentación empezó a llegar a la Fiscalía. El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió el examen del informe de la campaña electoral de 2014.

PAIS deberá remitir también información sobre estados financieros, el detalle de los ingresos con descripción de aportes voluntarios y donaciones, nombres de responsables financieros y representantes legales y el detalle de cuentas registradas en el sistema financiero con nombres de las firmas autorizadas. El periodo solicitado es entre enero de 2013 y diciembre de 2014.

Y la Contraloría se suma al escrutinio. Habrá un examen especial en el CNE al proceso de juzgamiento del Fondo Partidario de PAIS, incluidos los aportes privados provenientes de sus afiliados , simpatizantes y adherentes. El periodo va de enero de 2013 a diciembre de 2018.

La concurrencia de delitos es muy grave, señala el exfiscal Fabián Almeida. Opina que delincuencia organizada se encuadraría en el caso porque hay estructura de mando y organización.

Stalin Raza precisa que sí es concurrencia material: con diferentes actos, se cometió diferentes delitos, y se suman las penas. Por ejemplo, por los tres delitos de este caso las penas sumarían hasta 17 años. Si con un solo acto se cometieron varios delitos es concurrencia ideal y se toma en cuenta la pena más grave, dice.

La frase

¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael Correa puede ser independiente de sus decisiones?

Pedro Delgado, exgerente del Banco Central

Reacciones

Defensa de Glas

Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, señaló que su cliente no solicitó ni recibió dineros para la campaña electoral. “Todo es falso lo del portal Mil Hojas. Es una calumnia más”. Cuestionó que en el país por cualquier denuncia sin fundamento la gente es llevada detenida.

Viviana Bonilla

“Leo una nota periodística donde me mencionan; sin ánimo de desestimarla, nunca me llamaron para contrastar la ‘información’; sin embargo, que se investigue lo que se tenga que investigar. Todos los gastos de campaña a la Alcaldía (2014) fueron reportados al Consejo Nacional Electoral”.

jimmy salazar

“Mi respaldo incondicional e irrestricto a mi compañera y esposa, a quien se pretende amedrentar e intimidar con fraudulentos procesos que lejos de buscar el equilibrio de la justicia, buscan utilizar a personas inocentes en un proceso de persecución instaurado contra determinados actores políticos del pasado”.