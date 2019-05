El Arroz Verde cuece más la crisis de PAIS

Otro golpe. El movimiento Alianza PAIS perdió su posición de primera organización política nacional y ahora su futuro se ve ensombrecido por el denominado caso Arroz Verde.

Si bien la vinculación de la agrupación con supuestos actos de corrupción se ceñía a sus exlíderes acusados y/o sentenciados por la Justicia, no es hasta ahora que la marca está directamente involucrada por presuntamente recibir dinero de empresas contratistas del Estado, entre ellas, Odebrecht, para financiar campañas electorales, según una publicación periodística de la Fundación Mil Hojas.

División interna por la ruptura con el correísmo, un reciente resultado electoral poco alentador, los INA Papers que señalan a su principal cara y líder, el presidente Lenín Moreno, y ahora esto. ¿Crónica de una muerte anunciada? “Lo es”, responde el analista y consultor político, Jorge León. “Eso es producto de carecer de un liderazgo fuerte. No es el presidente Moreno el líder de Alianza PAIS. No es él el salvador. No hay una figura visible que levante o limpie un poco el nombre de la organización”, reflexiona el experto y también director en Ecuador del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación.

Con él concuerda el también consultor político, Juan Pablo Mendoza. “Lo que le queda para morir (al movimiento PAIS) es lo que está pasando. Una investigación para el partido es lo último. Es la cereza del pastel”, concluye el experto y también comunicador social, quien lo atribuye al mismo motivo al que alude León: la falta de un liderazgo. “Moreno está muy apático al tema. No se mete en nada de política electoral y está concentrado en gobernar. Por eso hay un desorden”.

En PAIS, están conscientes de la situación, pero el director del movimiento en Guayas, Rommel Salazar, no cree que el debate debe centrarse sobre qué tan débil o fuerte es la organización actualmente, sino en la investigación y sus repercusiones. “Ecuador necesita un baño de verdad que nos permita, como ciudadanos, sacarnos la mugre que cubre todo... El caso Arroz Verde amerita una investigación a fondo, caiga quien caiga”.

En defensa, Salazar no considera que las aportaciones económicas fueron a las cuentas del movimiento político, sino “a engrosar las cuentas bancarias nacionales y extranjeras, del círculo íntimo de los favorecidos, de la falsa izquierda que medraba alrededor de la cúpula suprema de Alianza PAIS”.

Eso, lo sabe, tendrá que determinarlo la Justicia. Mientras tanto, la marca Alianza PAIS sigue desgastándose. León no vislumbra una posible resurrección de un movimiento que no tiene una cara visible. Sin embargo, Mendoza ve una salida: reinventarse. ¿Qué significa? “Que su estructura cambie de nombre. Si no lo hace ahora, es un partido que tiende a desaparecer”. Y Salazar parece entenderlo al hablar de que la consigna ahora es “reconstruir el movimiento”.

Para saber

Fuentes prohibidas.

El artículo 360 del Código de la Democracia prohíbe a las organizaciones políticas recibir, directa o indirectamente, aportes económicos de, entre otras fuentes, personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado.

Sanción

Las organizaciones políticas que acepten financiamiento contraviniendo la ley serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto de la contribución ilegal.

Las voces

Rommel Salazar, director de pais en guayas

“El concepto de traición, tan conocido en el mundo por el alto precio que hay que pagar, su mayor daño se da en lo moral. Aquí no entra la debilidad o la fortaleza de un partido o movimiento político”.

Juan Pablo Mendoza, consultor político

“Alianza PAIS tiende totalmente a reinventarse, es decir cambiar de nombre, y si no lo hace ahora va a desaparecer. Hay muchos partidos que van para atrás y llega un momento en el que se fracturan y desaparecen.