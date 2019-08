El acuerdo de mayoría se tambalea por ineficaz

No hay votos para nada. Aprobación de leyes, juicios políticos o exhortos no han logrado aprobarse en el pleno de la Asamblea Nacional porque no hay acuerdos al interior de la mayoría o coalición por la gobernabilidad que se conformó en mayo pasado para elegir a César Litardo como presidente de la Función Legislativa y hacer la recomposición de las comisiones especializadas permanentes, que también muestran falencias porque no funcionan en su integridad.

La mayoría tiene tres meses en funciones, y con miras al receso legislativo que iniciará el 19 de agosto, los cifras están en contra. Una muestra es tener una ley aprobada durante todo este tiempo y no lograr votar el Código Orgánico de Salud, ni las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), ni tampoco los cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y en fiscalización tampoco lograron censurar a la excanciller María Fernanda Espinosa.

¿Qué pasa? Los dardos apuntan a la falta de acuerdos al interior de la bancada oficialista de Alianza PAIS, que no logra consensos. Así lo señalan los legisladores de las otras bancadas de la coalición: CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción de Integración Nacional (BADI).

“Es lamentable el proceso de tratamiento de leyes importantes como el Código de Salud o el COIP. Y quienes no quieren dar los votos precisamente son los del bloque de gobierno y esta misma práctica se vio también en la censura a la excanciller Espinosa”, sostuvo Freddy Alarcón (BADI).

¿Es hora de evaluar el acuerdo? Los legisladores creen que sí, pero al mismo tiempo se defienden y dicen que ahora ya no son “los alzamanos”, sino que tienen la opción de debatir y exponer sus puntos de vista y observaciones en los diferentes temas.

“Yo creo que hay que ampliar los diálogos. Hay un acuerdo que se hizo y está formado por varias bancadas, pero en un momento determinado no hay el acuerdo formal para apoyar cierto tipo de normas, por lo que creo que se debería abrir los diálogos a otras agrupaciones”, manifestó Wilma Andrade.

Eddy Peñafiel coordinador del BIN, es cauto al hablar de una evaluación. Sostiene que en todo momento se hacen evaluaciones, pero cree que no todo es responsabilidad de la mayoría, sino también de la oposición, sobre todo en las comisiones en las que no quieren trabajar.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), no se aceptan estos criterios. Su coordinador, Juan Cristóbal Lloret, aseguró que la mayoría solo funciona cuando “es para el reparto”, pero que cuando se trata de legislar no se logran acuerdos. En el pleno no necesitan los votos de los asambleístas de la RC si quisieran aprobar una ley, argumentó.