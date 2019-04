El PSC inicia el cabildeo para las presidenciales

Unidad y fuerza. Es lo que transmite, sea la intención o no, cuando se logra reunir un nutrido número de autoridades locales electas propias, afines y ajenas. El mensaje es ese, coinciden varios expertos y analistas, más allá de lo oficial y sin desmerecer el fondo de aquella cita.

Setenta y dos alcaldes, el 32,5 % de los municipios a nivel nacional, recibieron del primer edil porteño y líder del Partido Social Cristiano algunos lineamientos sobre cómo replicar el modelo de gestión de Guayaquil en sus localidades. ¿Con qué fin? “Refrendar un plan a futuro. No es casual. Se está pensando en una posible candidatura”, concluye el consultor político y catedrático universitario Alfredo Dávalos.

Y Guayaquil, junto a su modelo de gestión, se ha convertido en esa tarjeta de presentación para entrar a esos cabildos aún esquivos para la lista 6 y fortalecerse en los captados. “Lo que le pasó en sus primeras dos candidaturas presidenciales es que no tenía esta tarjeta de presentación que ahora la tienen y le permite proyectarse a nivel nacional”, acota el experto.

Pero la analista y consultora política Natali Becerra considera que esa tarjeta de presentación tiene algunos puntos flacos. Uno de ellos es el hecho de que es un modelo probado en capitales de provincias como Guayaquil, Machala y Babahoyo, y que puede o no surtir el mismo efecto en cabildos más pequeños. “Guayaquil ha cambiado, fortalecido su imagen e identidad, pero no es un modelo perfecto de gestión. Es criticado... El mensaje de fondo de la reunión habla de fuerza, más allá de lo exitoso del modelo”.

Iniciar con dos años de anticipación a cimentar esa plataforma política es una ventaja, según el experto en marketing político Daniel Molina, incluso para evitar posibles deserciones de algunos alcaldes. “Si el acercamiento hubiera sido mucho después, es más probable el camisetazo por otra eventual candidatura presidencial... Si lo hacen, quedarían mal esas autoridades”.

La diversidad ideológica es otro factor que marca a este grupo. ¿Realidades particulares, agendas propias y formas diferentes de concebir la economía y la política pueden resquebrajar las bases? Dávalos cree que no, siempre que el cemento que los una sea “un proyecto político a futuro”. Becerra considera que dependerá cómo se capitalicen esas nuevas adhesiones, tomando en cuenta el mensaje de las últimas elecciones: “Que los partidos están muy venido a menos”. En cambio, Molina es de los que cree que la diversidad y la cantidad son factores que pueden ayudar, pero no llevar a la meta. “Te fortalecen el partido, el camino, las entradas a cada localidad, pero no es garantía de ganar la presidencia”.

Nebot con prefectos electos

“Plata ajena no es para la crisis”

El alcalde Jaime Nebot mantuvo ayer una reunión con prefectos electos de su tienda política y afines para, bajo la misma línea que con los alcaldes, compartir la experiencia de la gestión de Guayaquil y poner a disposición su colaboración. También aprovechó para manifestar tres puntos delicados de la gestión de los ejecutivos provinciales, uno de esos es el anunciado pago de la deuda del Estado a las provincias con bonos. “Entendemos la crisis heredada del actual Gobierno, pero la plata ajena no puede servir para paliar crisis. Eso no es plata del Gobierno, es dinero de los ciudadanos de las provincias asignados a las prefecturas. ¿Quién compra los papeles, cuándo, cuál es el descuento, quién asume el descuento, es legal?”, se cuestionó el alcalde.

La agricultura, la falta de créditos oportunos, de tecnología y de políticas de comercialización de los productos son otros de los temas tratados junto a la inseguridad. AAE