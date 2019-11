Ajuste fiscal: humo blanco

Hubo dos reuniones (el miércoles) entre el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y los bloques parlamentarios con cuyo apoyo aún espera contar el Ejecutivo: SUMA y la Bancada de Integración Nacional (BIN). Y una tercera (ayer al mediodía, en Carondelet) entre el presidente de la República y los jefes de bloque, para amarrar el asunto. El gobierno tomó las precauciones para que su nuevo proyecto económico urgente no corra la misma suerte que el anterior: conversó, tendió puentes, buscó consensos. Y los logró: a la salida de la reunión de Carondelet, casi todos los jefes de bloque lucían satisfechos. Parece que esta vez el proyecto se aprobará.

Mientras tanto, en el Pleno de la Asamblea, reunido para tratar una ley sobre acuicultura y pesca, cosas graciosas ocurrían, no por anecdóticas menos significativas. Primero, el correísta Esteban Melo propuso un cambio en el orden del día para discutir su propuesta (¿suya?) de exhortar al Ejecutivo para que decrete la remisión de las deudas de los estudiantes con créditos educativos impagos. ¿No estaba eso contemplado en el proyecto urgente que negaron en paquete el domingo pasado? ¿No votaron los correístas por el archivo? Pues bien, ahora se aprobó, no sin que la oficialista Gabriela Cerda les restregara en la cara su incongruencia. “Me indigna”, dijo: “si el domingo hubiéramos aprobado los consensos y archivado los disensos, los becarios ya tendrían esta solución”. La tendrán, de todos modos, sin necesidad de Melo: la remisión de las deudas por créditos educativos está incluida en el nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo para satisfacción de todos.

Otro chiste: en sintonía con la demorada renuncia de Lenín Moreno a su pensión de exvicepresidente, el asambleísta Fredy Alarcón (PSP) propuso tratar el tema de las pensiones a los exmandatarios, que en casi nada ayuda a superar el déficit pero tiene un valor simbólico y político nada desdeñable, desde una perspectiva inédita. Dijo -y citó el texto legal correspondiente- que muchas de esas pensiones han venido pagándose al margen de la ley. ¿Qué dice la ley? Que cuando no reciba la pensión el exmandatario, la recibirán sus hijos, si son menores de edad o mayores con discapacidad severa, o su esposa, cuando el exmandatario en cuestión hubiera fallecido. En consecuencia propuso que la Contraloría audite los pagos efectuados a los hijos de Jaime Roldós (que según él reciben la pensión aunque son mayores de edad y no padecen de discapacidad alguna), a la hija de Jamil Mahuad (mismo caso), a la esposa de Abdalá Bucaram (que está vivito y coleando) y a la madre de Alberto Dahik (posibilidad no contemplada en la ley). Hasta aquí, todo bien. Pero cuando Alarcón mencionó a Pierina, la hermana de Rafael Correa, que cobra su pensión contra toda disposición legal, cundió el pánico en la bancada respectiva.