Sin acusación por agresión a guardias en ciudadela

La Fiscalía Provincial del Guayas espera que se cumplan las 48 horas que, el juez Jorge Martínez Olivares dispuso para pronunciarse por el cierre del expediente que se abrió en contra de Giovanny Roditti y uno de sus hijos, por el presunto delito de tentativa de homicidio a dos guardias privados de la ciudadela Las Cumbres, en Ceibos Norte, en Guayaquil.

La tarde del lunes, el fiscal Édgar Escobar Zambrano, de la Unidad de Personas y Garantías, remitió a la Corte el dictamen abstentivo a favor de los procesados.

Según el funcionario, dentro de las investigaciones se determinó que no existió ningún órgano lesionado y que no estuvo en peligro la vida de los guardias, quienes comparecieron con sus defensores para establecer que, lo ocurrido el 5 de agosto de 2018, fue una riña y que se habían pegado mutuamente.

“No querían continuar con el proceso y querían disculpas públicas”, dijo el funcionario al referirse a una de las razones por las cuales emitió ese dictamen. Además, porque la prueba procesal que fue el vídeo que se viralizó y, a través del cual, se hicieron públicas las imágenes de la agresión que sufrieron los celadores, no pudo ser judicializado. Esto, porque no se logró obtener el original desde donde ocurrió la gresca. A ello se sumó la falta de una acusación particular.

Tras conocer la resolución fiscal, el juez dispuso que se haga conocer a las víctimas y que, en un plazo de dos días, se pronuncien al respecto.

Escobar señala que hace un año, el caso se hubiera podido terminar en un juicio por una contravención, porque lo que ocurrió fue un delito de lesiones, lo que se sigue a través de una acción privada.