Menor fue víctima de agresión en Esmeraldas

Un caso de bullying extremo se vivió en Esmeraldas, ciudad en donde una joven de 18 años atacó a una muchacha de tan solo 13. Según la denuncia de los familiares, a la víctima la estaban molestando, desde hace algunos días, por la forma de su cabello.

“Ella lo tiene corto y rizado. Mi mamá habló con la chica para que dejara de molestarla”, indicó la pariente de la afectada. Pero los abusos no se detuvieron y la noche de este 3 de junio, la agresora fue en contra de la menor de edad.

Usando una hoja para afeitar, la sospechosa le propinó cuatro cortes en el rostro. La chica estaba sentada afuera de su domicilio cuando sucedieron los acontecimientos.

“Yo me intenté defender, pero no pude y me rayó la cara”, comentó la afectada. La mujer la tiró al piso durante la agresión.

Los parientes vieron que la adolescente se llevó las manos al rostro y cuando se descubrió se percataron de los profundos cortes.

“Llamamos a la Policía y nos llevaron a la UPC de Las Palmas, para que luego la atendieran”, comentó la allegada. Alrededor de 80 puntos se habrían requerido para suturar las lesiones.

La madre de la menor dijo que quiere que se detenga a la implicada, ya que catalogan a este acto como un intento de asesinato. La denuncia ya fue presentada y ahora se espera un pronunciamiento de las autoridades de justicia sobre el hecho.