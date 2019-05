Aglomeraciones durante día de visitas en la Penitenciaría

El día de visitas en el Centro de Rehabilitación Social de Varones 1 (CRSV1) de Guayaquil tuvo incidentes. Desde la madrugada de este viernes 31 de mayo, madres, esposas e hijas de los PPL llegaron hasta la Penitenciaría, sin embargo, alegaron que no se les permite el ingreso.

Aglomeraciones y empujones se registraron en los exteriores, donde los familiares de los reclusos alegaron que estado de salud y la falta de comida dentro del Centro es su mayor preocupación. “Dicen que dejan las visitas para el lunes, pero ese no es el día asignado para hacerlo. Normalmente se realizan los viernes. Hay rumores de que no han podido alimentarse, el carro de alimentos no ha podido ingresar según dicen”, comentó Evelyn, mujer que llegó a 07:00 y, casi hasta el mediodía de este viernes 31, no ha podido ver a su esposo.

Hasta el lugar también acudieron representantes del Comité Ecuatoriano de los Derechos Humanos, con el objetivo de evidenciar y transmitir el estado de los reclusos. “Ingresan de todo y nadie dice nada aquí. Ahorita les han suspendido las visitas, a pesar de que hay que hay gente aquí afuera que ha venido desde muy lejos”, inició Tania Zambrano, miembro del Comité.

Zambrano hizo referencia al hecho ocurrido la mañana de este 30 de mayo, donde seis PPL murieron luego de un enfrentamiento, y catalogó la actualidad del centro como una “tortura”.

“Existirán demandas en contra del Estado y llegarán otras internacionales. Habrá juicios de repetición en contra de autoridades, incluso para quienes ya salieron”, agregó Zambrano, quien insistió que “alguien debe responder por lo sucedido”.