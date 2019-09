Los ojos que ‘cazan’ a los infractores

Jueves, cinco de la mañana. Empieza el entrenamiento. El frío cala los huesos; el sol aún duerme. No importa. Once agentes enfilan hacia el patio del Centro de Formación de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en Quito. Son los elegidos. Con la piel de la institución, se preparan para ser la primera Unidad de Protocolo y Etiqueta... Y en la semana inaugural de la restricción vehicular por ‘Hoy no circula’, este Diario acompaña al agente Cristian Orellana en su larga jornada: multas, asfalto ardiente y el intento de ‘escape’ de los infractores.

El instructor, un agente más antiguo, toma el mando. Con su guía, el ‘pelotón’ arranca con la rutina de ejercicios: forman, corren, hacen abdominales... Solo es el inicio. Pronto deberán salir a la calle y, como parte de los 1.923 agentes, controlar que la medida se cumpla. Si antes el ‘Pico y placa’ les tomaba seis horas al día, el nuevo sistema duplica el esfuerzo. Son 15 horas. De 05:00 a 20:00.

Una labor desgastante. Por eso existe, en el centro de formación, ‘el cuarto de los locos’. Mientras Orellana, alto y acuerpado, continúa con las flexiones, el agente Rommel Villacís entra a aquel dormitorio, forrado con 27 colchones, y toma un bate de béisbol para “desahogarse”. Con furia. Con ira. Como si los infractores le hubiesen gritado por sancionarlos, golpea una y otra vez para liberar la presión contenida.

Los once agentes fueron elegidos por su conducta y conocimientos. El objetivo de la AMT: que ellos aprendan a ser diplomáticos y resuelvan los conflictos... Tras terminar con los ejercicios físicos, cantar el Himno Nacional, recibir motivación y abrazarse, Orellana, nacido en la capital y con 33 años, se pone el uniforme para el recorrido diario. Antes Jorge Báez, fiscalizador de la institución, enseña un ‘hand held’ y da instrucciones de cómo usarlo. Es un aparato que cuesta unos 600 dólares con el que registran las sanciones. Inmediato.

Ya en la calle, tres minutos después de haber dejado el centro, aparece un camión mal estacionado. “¡Prevención!”, dice Orellana. Y lo hace mover enseguida. Más adelante, en la avenida Galo Plaza Lazo se detiene para aligerar el paso en un semáforo: con la postura casi perfecta, guantes blancos y un silbato, los carros empiezan a circulan aun cuando la luz está en rojo. “Las señales manuales prevalecen”, asegura.