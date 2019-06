El aeropuerto de San Cristóbal será parte del triángulo de seguridad marítima

La vigilancia y exploración aeromarítima incluirá al aeropuerto de San Cristóbal, en las Islas Galápagos. Lo anunció el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, al evaluar su viaje a Chile con el presidente Lenín Moreno, en donde suscribió acuerdos en ciberdefensa, atención en desastres, entre otros temas con su homólogo chileno.

Las readecuaciones de la pista aérea no tendrán costo para el Ecuador, anunció el ministro. El reabastecimiento estará a cargo de Estados Unidos, uno de los países con el que Ecuador tiene convenios en materia de cooperación. El apoyo también ha venido de Reino Unido, Canadá y España. Con Estados Unidos, Ecuador tiene la presencia del avión P3 que cumple tareas de exploración aeromarítima. Con el mejoramiento del aeropuerto San Cristóbal se tendrá un triángulo de seguridad entre el continente y las islas.

El objetivo es tener mejor habilidad, control y condiciones para establecer las acciones de intervención en los corredores que utiliza el narcotráfico al norte y al sur de Galápagos, además de su entorno en su curso a Centro y Norte América, señaló Jarrín.

El ministro aclaró que esa cooperación no implica de ninguna manera la presencia de una base extranjera en las Islas. “Una base significa permanencia, no habrá permanencia de nadie, el P3 y Awak cumplen periodos no más de una semana”, destacó.

Además, indicó que están sujetos a la preservación de la soberanía, se sabe cuándo llegan, qué ruta toman, cuándo salen y hay presencia de miembros de FAE, Marinos, Ejército y Policía.

Insistió que no hay posibilidad que haya una base extranjera. Lo que ocurrirá es la mejora del aeropuerto para reabastecimiento y el aterrizaje de los aviones que van a realizar la cooperación con la Fuerza Naval en la exploración aeromarítima. Explicó que el de mejores condiciones es el aeropuerto de San Cristóbal, en donde ya está la Capitanía de Puerto. Esto, según Jarrín, da garantías de mejor control, de permanente abastecimiento, por ejemplo.

“Galápagos es para Ecuador como nuestro portaviones natural porque nos asegura permanencia, reabastecimiento, facilidades de interceptación y está a 1.000 kilómetros de nuestras costas, es más factible hacer un control de los movimientos que realizan desde el continentes hacia el mar que en sentido inverso”, aseguró.

Adicionalmente, como cooperación de Estados Unidos, se materializa la segunda llegada del buque hospital Comfort, a fines de junio, hasta la primera semana de julio. Cerca de 5.000 personas en Manabí recibirán servicios médicos y no menos de 120 atenciones quirúrgicas están previstas en el buque hospital.