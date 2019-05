“Hasta marzo hubo 13 adopciones nacionales”

Hay 240 niños esperando ser adoptados en el país, todos mayores de cinco años (hasta los 16) y algunos con discapacidad. Encontrarles un hogar no resulta fácil, sobre todo porque los postulantes prefieren chicos sanos y con una edad máxima de cuatro años. Hace poco se lanzó un nuevo manual de adopciones con el que se busca un cambio para que los más grandes también tengan oportunidades de contar con una familia. El coordinador zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Alain Vélez Ramírez, habla de la realidad que vive el país.

- ¿Cuántas adopciones se han concretado?

- En el 2018 tuvimos 82 procesos de adopciones nacionales y dos de tipo internacional. A marzo de este año, tenemos 13 nacionales y dos internacionales (de Italia).

- ¿Hay postulaciones para adoptar a los niños que tienen más de cinco años?

- De acuerdo con los datos estadísticos, las familias que aplican a los sistemas de adopción tienen una preferencia por los niños de cero a cuatro años, pero actualmente no tenemos menores en adoptabilidad dentro de estas edades. Hay niños y niñas de diez años en adelante que también tienen el derecho a contar con una familia, sin embargo, no ingresan solicitudes para ese rango.

- ¿Qué novedades trae el nuevo manual de adopciones?

- Se lo trabajó con el equipo técnico del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con acompañamiento de la Unicef. El objetivo de este manual es fortalecer los procesos y la formación hacia las familias.

- Antes del manual, ¿cuánto tiempo tomaba completar un proceso de adopción en el país?

- El proceso de formación toma entre nueve meses y un año. Actualmente vamos a tener dos procesos durante el año, con fechas establecidas. También el nuevo manual permite a las familias hacer el seguimiento del trámite, es decir, que ellos aplican, van cumpliendo las fases y pueden ver cuándo inician y cuándo podrían estar culminando el proceso de formación. Es algo innovador. Hasta hace poco había plazos que los determinaba la Unidad Técnica de Adopciones, pero ahora al estar definidos en el manual de procesos, son plazos que tenemos que cumplir.

- Ahora se puede iniciar el proceso de adopción de manera virtual, ¿en qué beneficia?

- Por ejemplo, ya no tienen que venir y cumplir con el prerregistro, lo pueden hacer en línea y separar una entrevista preliminar según las fechas que están indicadas allí.

- ¿Personas solteras también pueden adoptar?

- Sí, pueden hacerlo siempre que sean mayores de 25 años. Deben cumplir algunos requisitos, al igual que las parejas que, por ejemplo, deben tener tres años de casados como mínimo para postular. En todos los casos, se hace un análisis para conocer los antecedentes penales y las condiciones psicológicas y económicas.

- ¿Y cómo van las adopciones internacionales?

- Tenemos convenios con Italia, Estados Unidos y España. Esto nos ha permitido contar con una mirada más amplia en ciertos puntos como la adopción de grupos de hermanos y de niños de 5 o 10 años y más.

- Hay incluso solicitudes de personas mayores de 51 años para adoptar...

- Sí, de acuerdo a la edad, le corresponde niños más grandes. Además, al proceso de adopción aplican no solo las familias que no pueden tener hijos, sino también a quienes tienen niños y quieren ampliar su núcleo familiar.

- ¿Hay casos de personas que luego de completar el proceso y tener al niño en casa se arrepienten de la adopción?

- Lastimosamente sí y obviamente hay un daño irreparable hacia los chicos que pasan por estos procesos muy dolorosos. Con el nuevo manual trabajamos para que estos casos no se repitan.

- Por lo que se ve en las estadísticas, hay una escasa aceptación hacia los niños que presentan alguna discapacidad...

- Los indicadores son del 2 % dentro de los formularios de aplicación. El manual fortalece y crea mucha sensibilidad porque hay niños que tienen unas discapacidades que pueden ser mejoradas o superadas con el acompañamiento debido. Es importante que todos comprendamos que ellos también tienen derecho a una familia.

El proceso

Tania González, analista zonal de Protección Especial.

“Habrá un cambio”

El proceso de adopción está hecho para que el niño tenga a la mejor familia. Hay quienes lo ven como si este fuera un banco de niños y no es así. Tenemos que ver qué necesita el menor en función de sus habilidades, de su contexto y de su historia de vida. La nueva mirada que se tiene para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a que tengan una familia es ir, en la medida de lo posible, evitando la institucionalización en las casas de acogida. Comenzaremos a trabajar en la formación de familias acogientes.

Los pasos

Azucena Santos, Unidad Técnica de Adopciones

“El tiempo es distinto”

Cada familia tiene su propio tiempo, depende del momento en que entreguen los requisitos para la adopción. Incluso, puede darse el caso de que en la entrevista preliminar a las familias, se vea la necesidad de que vayan a terapia y se alargue un poco más el tiempo. También pueden acudir a terapia después de que se apliquen los tests. Es necesario que inicien con ese proceso, por ejemplo, cuando no se ha trabajado el duelo de no poder tener hijos biológicos o en el caso de que se descubra que no existe una motivación correcta hacia la adopción.