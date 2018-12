La actividad electoral no para antes y después de las fiestas

Las fechas de posesión de las autoridades nacionales y locales en Ecuador (en el mes de mayo), electas por el voto popular hacen que el periodo de precampaña electoral siempre se vea interrumpido por las fiestas de Navidad y fin de año. Sin duda este espacio cae bien a las organizaciones políticas que, generalmente, vienen de un momento agitado de inscripción de candidaturas, o así ha sucedido por lo menos en los últimos comicios.

Antes y después de las fiestas, la actividad electoral continúa con los habituales agasajos navideños y de fin de año, las capacitaciones a los candidatos que participarán en las elecciones del 24 de marzo próximo y la espera de las notificaciones de la inscripción de las postulaciones para eventuales impugnaciones o apelaciones ante los organismos electorales.

Si bien es un espacio de calma luego de las inscripciones, no es de descanso, precisa Wilson Sánchez, director nacional del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA). En su caso, por su cargo, estará incluso durante las fiestas pendiente de los preparativos para las capacitaciones a sus candidatos. “Todas las organizaciones están en la promoción de sus candidatos y no somos la excepción. También en las inducciones sobre conocimiento básico de marketing político, lo que significa las funciones que asumirán en el caso de que vayan como concejales o miembros de Juntas Parroquiales, alcaldes y prefectos. Hay que asesorarlos”.

En lo mismo hará hincapié el movimiento Alianza PAIS, aunque su director en Guayas, Rommel Salazar, asegura que la capacitación a su militancia y dirigencia es algo de todos los días y no solo por la cercanía de las elecciones, a través de su escuela de formación. “No somos un movimiento electorero. No paramos. Siempre recorremos los cantones, los comités populares, conversamos con las organizaciones políticas fraternas. No es algo de las elecciones”, comenta a EXPRESO el dirigente político y aspirante a concejal de Guayaquil.

La hoja de ruta de la organización oficialista en el año se basa en talleres de formación política, de análisis de la coyuntura económica y social, cercanía con sus dirigentes. Ahora que se acerca la campaña electoral y luego de la celebración de estos últimos días del 2018, el movimiento reforzará la formación política de sus candidatos, socializando sus planes de Gobierno a las asociaciones, comités barriales. “Que sean ellos las voces en sus territorios y nos ayuden con la organización territorial para que ya el candidato, luego de las fiestas, pueda participar en esta campaña respetando la ley”.

El movimiento Centro Democrático tiene previsto prestarle atención a las notificaciones que lleguen desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la inscripción de sus candidaturas en Guayas y a nivel nacional. Jorge Vélez, director de la organización en Guayaquil, lo adelanta. “Desarrollaremos las observaciones del CNE con los candidatos inscritos para subsanar alguna observación o impugnación”. Paralelamente, su candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, continuará con sus recorridos, al igual que lo ha hecho la aspirante socialcristiana al sillón de Olmedo, Cynthia Viteri, en estos últimos días.

El movimiento no descuidará la capacitación a sus candidatos en Guayaquil, haciendo énfasis en el plan de trabajo de Jairala.

La frase:

“Los dirigentes no podemos dedicarnos del todo a la familia. Estamos concentrados en los candidatos”.

Wilson Sánchez, director nacional de AEA.