Avalancha de nombres para la papeleta al sillón de Olmedo

Empezaron dos. La cifra subió a cuatro y se mantuvo varias semanas. Ahora son al menos 12. La papeleta electoral para la Alcaldía de Guayaquil crece unos centímetros más mientras se acerca el día límite para que termine la inscripción de candidaturas.

Esta sería la primera ocasión en más de treinta años o al menos las últimas siete elecciones por el sillón de Olmedo que una cifra tan alta de ciudadanos aspirarían por convertirse en el primer edil de la ciudad. Dentro de este periodo, la elección de 1992 en la que ganó León Febres-Cordero (+) es, hasta el momento, la que más postulantes registra con 9 en total.

El factor sorpresa, la resistencia ciudadana de asumir un reto electoral y encontrar un perfil adecuado para la candidatura son algunos de los factores que empujaron a las organizaciones políticas a dejar el anuncio de los nombres para los últimos días.

Alonso López, director en Guayas del movimiento Unidad Popular, cree en el factor sorpresa, por lo que aún prefiere mantener el nombre de su carta para Guayaquil en secreto, pero adelantó que reúne dos condiciones: ser una figura fuerte y aglutinar el apoyo de otras fuerzas. “Hallar un candidato para Guayaquil tiene un nivel de exigencia más de complicación. Presentar una candidatura potente, con perspectiva triunfadora eso requiere de ciertos niveles de exigencia. Es más exigida la vara para esta designación”, reconoce.

Con López coincide Wilson Sánchez, director del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, quien también prefiere guardarse el nombre del rostro que los representará al menos hasta el martes, día en el que están previstas las elecciones primarias. “Por el peso de la ciudad es una candidatura que demanda mucha estructura, ingresos económicos y trabajo de parte de quien va a intervenir con candidatos. Más aún con las limitaciones del Consejo Electoral con el gasto electoral. Guayaquil, una ciudad con un número considerable de votantes tiene un presupuesto ínfimo para promoción”, reclama.

En el partido Avanza, a diferencia de otras organizaciones políticas, han visto complicada esta tarea. No porque no hayan buscado candidatos, precisa su presidente en Guayas, Antonio Orbe, sino por la resistencia de figuras locales a presentarse como candidatos. “No es por hermetismo. La realidad es que nadie le quiere apostar porque consideran que es un tema resuelto. Todos se han vendido a la idea de que la elección se resolverá entre Cynthia Viteri y Jimmy Jairala, lo que considero que es un error”, puntualiza el dirigente, quien ha conversado con más de 10 nombres entre rectores de universidades, presidentes de gremios, exfuncionarios públicos, “pero no aceptan”. Es por esto que el partido considera la posibilidad de no presentar un postulante para el sillón de Olmedo.

Los movimientos SUMA, Concertación y Libertad es Pueblo ya tienen a sus fichajes. Fernando León, director del movimiento liderado por Mauricio Rodas, tiene previsto presentar hoy a Patricio Buendía. Mientras que Jorge Norero, presidente de la organización de César Montúfar, le apostará al abogado Édgar Salazar. Y Juan Manuel Bermúdez será la ficha del movimiento liderado por Gary Moreno, según confiesa a EXPRESO su director en Guayas, Leonardo Cortázar. Compromiso Social está evaluando algunos cuadros, comenta Vanessa Freire, encargada de la organización.

Para saber

El anterior

En las últimas elecciones para la Alcaldía de Guayaquil en el 2014, cuatro personas presentaron sus candidaturas: Jaime Nebot, Viviana Bonilla, Balerio Estacio y Eduardo Álvarez.

Alcaldesa

Guayaquil ha tenido una mujer como alcaldesa: Elsa Bucaram. Dos mujeres terciarán para ese cargo en las próximas elecciones.

Otro intento

Esta será la segunda candidatura de Jimmy Jairala para la Alcaldía.