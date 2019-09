Impulsan acciones para proteger la naturaleza en Galápagos

La Defensoría del Pueblo de Ecuador implementará el proyecto ‘Yo defiendo Galápagos-I Stand up for Galapagos’, una estrategia de reducción de desechos no degradables generados por los turistas durante su estancia en el archipiélago. Potenciar una cultura de consumo responsable y sostenible en el sector turístico que visita las islas, es el objetivo de esta iniciativa, informó la institución.

Con esto se busca implementar estrategias de reducción de desechos no degradables que generan los turistas nacionales y extranjeros, precisó la Defensoría y explicó que lo hará a través de la sensibilización sobre la importancia de la conservación y protección del ecosistema de las islas; el empoderamiento de las instituciones del sector turístico y entidades de Gobierno; y el fortalecimiento de las políticas públicas en favor de la defensa de los derechos de la naturaleza en el archipiélago.

“Es necesario emprender acciones mancomunadas entre las entidades gubernamentales y la sociedad civil, con la finalidad de mantener y proteger la biodiversidad única en el mundo”, indicó el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, durante una visita de trabajo en las islas.

Entre el 22 y 23 de septiembre, Intriago tenía previsto firmar un contrato de comodato para el uso de las nuevas instalaciones de la Delegación Provincial de Galápagos en la isla Santa Cruz, además iba a sostener reuniones con los representantes de Juntas Parroquiales de San Cristóbal y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los cantones Santa Cruz e Isabela.