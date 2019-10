Los distraídos al volante y las 586 muertes que arrastran

Mayo de 2018. Lugar: avenida Amazonas, norte de Quito. Hora: 11:59. Leonardo, de unos 45 años, conduce una buseta escolar sin niños. En la intersección con la calle Pereira, se detiene y espera que el semáforo cambie de rojo a verde. Mientras, revisa su celular. Segundos después, y sin percatarse que sea la luz indicada, arranca con los ojos puestos en la pantalla del teléfono móvil... del otro lado, Roberto, de unos 65 años, cruza la calle y, de repente, siente el impacto. No muere. Y es llevado a una clínica en Cotocollao, donde diagnostican que ha sufrido una fractura en su pierna.

Aunque el conductor negó que había usado su celular cuando había detenido la marcha, en la investigación, las cámaras del ECU 911 lo constataron (hay foto). Esa es la prueba. Pero en este caso ambos llegaron a una conciliación. El abogado Rubio explica que el proceso -en casos como este- puede tardar incluso un año: toma de versiones, reconocimiento y reconstrucción del lugar, audiencias... Pero se acorta cuando hay una conciliación.

Para Gabriela todavía es difícil olvidar lo que ocurrió el 9 de julio de 2008. Ella, con un dolor de cabeza intenso, intentaba cruzan la avenida América para comprar una pastilla. Tenía un examen de cine. A las 07:50, el semáforo se puso en rojo. El tráfico, espeso en la capital. Los autos, estacionados uno detrás de otro. Entonces, sonó su celular. Era una amiga. Mientras caminaba, conversaba. Primer paso. Segundo paso. Corte de luz. No se acuerda más. El aparto salió volando. ¿Qué había pasado?

Una moto la había atropellado. Fue llevada a una clínica por una fractura en la nariz y varios cortes en la cara. Se recuperó. Once años más tarde dice: “Ya no cruzo la calle hablando por celular. Soy mucho más cuidadosa y atenta. Me quedé un poco traumada... si escucho muchos ruidos de autos o tráfico me estreso, me da nervios”. Su testimonio es una prueba de que no solo los conductores deben ser cautelosos. También los peatones.

Son casos reales. Accidentados al volante (y sin él) por estar distraídos con el celular. Y la verdad es que ninguna de estas desgracias fue por culpa de un aparato. La responsabilidad es algo más humana... el teléfono se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo.

Pd. Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.

El detalle

Campaña. Fundación Corazones Azules lanzó una campaña para evitar muertes por accidentes... El 24 % de los siniestros se da por el uso del celular.