Abogado de Pareja no fue informado del cambio de cárcel de su cliente

Miguel Revelo, abogado del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, viajará este martes 25 de junio hasta la ciudad de Ambato, en Tungurahua, para verificar las condiciones en las que se encuentra su cliente en el Centro de Rehabilitación de esa ciudad.

El Servicio Integral de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó del traslado de Pareja en un comunicado, en el que señala que acogió la sugerencia de la Fiscalía “sobre los factores de riesgo que podrían poner en riesgo la integridad del PPL”.

Aunque Revelo estuvo con su cliente en el centro carcelario hasta las 16:20, nunca fue informado del operativo que se cumplió a las 17:00. En el encuentro de este lunes 24 con su cliente “simplemente constató que el domingo, a las seis de la tarde, él fue sacado de la zona del CDP y trasladado a transitoria, se le quitaron todos sus documentos y se le dio un colchón para que pase la noche en transitoria”.

Asegura que del traslado solo se enteró cuando llegaba a Quito, tras su visita a Pareja, porque un periodista de Cotopaxi le pidió que confirme la hora en la que llegaría a la cárcel de Ambato. Regresó a Cotopaxi a verificar que efectivamente Pareja no se encontraba allí. “Si es que el traslado corresponde al hecho de proteger la vida del ingeniero Pareja, estoy de acuerdo, pero si es que el traslado significa coartar el derecho de la defensa técnica asistir al ingeniero me parece que no es correcto”, destacó.

En su comunicado, el Servicio de Atención reitera que pareja tiene cuatro condenas por peculado, cohecho, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

La entidad indica que en la cárcel de Ambato hay 634 presos de los cuales 20 son mujeres, y el centro se caracteriza por la gran participación activa de los internos en las actividades educativas, laborales, culturales y deportivas.

En 2017, Carlos Pareja regresó al país después de permanecer más de un año en Estados Unidos y se entregó a las autoridades. Firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía dirigida en ese entonces por Carlos Baca Mancheno. Ha rendido más de media docena de versiones y según su defensa ha aportado con información importante sobre casos como Petrochina. Durante la gestión del exfiscal, Paúl Pérez Reina, el abogado Revelo denunció que la Fiscalía no le daba razón del acuerdo de cooperación. Revelo dice que ha pedido reunirse con la fiscal general Diana Salazar para hablar de la situación de su cliente quien ha remitido casi una docena de cartas señalando el esquema de corrupción implementado en el anterior gobierno.

Tras el traslado, Revelo manifestó: “esperemos que este sea el inicio de investigaciones objetivas y serias de la Fiscalía respecto a las denuncias presentadas por el ingeniero Pareja”.