“A las autoridades deportivas las deberían elegir los deportistas”

Los triunfos de deportistas como la marchista Karla Jaramillo o el ciclista Richard Carapaz son evidencia del talento que existe en el país. Sus historias son parecidas y su preparación ha sido en base al esfuerzo de su familia y de personas cercanas. Pedro Rodríguez, quien gestionó la incorporación de Richie a Europa, señala que falta apoyo y competencias para tener más tricolores en la élite, y hace un llamado a las autoridades para que fomenten el deporte.

- Richard Carapaz está a punto de hacer historia y ganar el Giro de Italia. ¿Cuánto aportará este logro al deporte ecuatoriano?

- Considero que es un gran impulso el que está brindando Richard Carapaz al deporte ecuatoriano y principalmente al ciclismo. Con su ejemplo estimula e incentiva a los niños, jóvenes y a los deportistas a entrenarse con responsabilidad, compromiso y constancia. Ha demostrado que la materia prima, que los talentos, existen en el país, pero desafortunadamente por la mala gestión de las autoridades, no se ha visto procesos que apoyen a este talento. Este ejemplo de Richard es algo que en realidad las autoridades nacionales deben tomarlo en cuenta con bastante seriedad y responsabilidad.

- Con este panorama ¿cómo lograron surgir deportistas como Carapaz, Karla Jaramillo, Glenda Morejón, entre otros, que dan triunfos al país?

- Lo han hecho con sacrificio y esfuerzo de sus familias. Con gestiones de amigos y personas que aman el deporte. En el caso de Richard, que viene de un hogar humilde, fue gracias a la convicción de Juan Carlos Rosero de apoyarlo y llevarlo a competir a Colombia. Personalmente hice varias llamadas y se consiguió que viaje a Europa al equipo Lizarte (filial del Movistar Team), con su convicción salió adelante y ahora hemos visto los resultados.

- ¿Qué hace falta para fomentar el deporte en el país?

- El deporte debe ser una política de Estado. Se tiene una Secretaría del Deporte y federaciones provinciales que es necesario que se fortalezcan y responsabilicen de esa función. Al ver esta ausencia, a los deportistas les ha tocado aportar a la formación de talentos. Es el caso de Richard Carapaz y Jonathan Caicedo que están en ese proceso de formar sus escuelas de ciclismo con fondos propios y de manos amigas.

- ¿Cuál es su valoración del papel cumplido por las autoridades deportivas?

- Lamentablemente las autoridades deportivas no conocen del deporte. No son capaces de fortalecer lo que tenemos, lo que la tierra nos da. Tenemos jóvenes que solamente con existir más competencias se fortalecerían. Al Gobierno Nacional pedirle que tome en cuenta sus responsabilidades con el deporte. Desde el año anterior Richard Carapaz, con mayúsculas, nos dijo esto hay en Ecuador (talento), distinguidas autoridades hagan algo.

- ¿Qué se necesita para cambiar esta realidad y tener más Jefferson Pérez, Richard Carapaz, Álex Quiñónez?

- A las autoridades deportivas las deberían elegir los deportistas. El deporte existe por los deportistas, al igual que los dirigentes. Al tener una persona que le gusta el deporte, que lo vive, se fomentará la actividad deportiva en nuestro país con competencias. Si cada federación provincial hiciera un evento al año, tendríamos 25 pruebas, es decir por lo menos dos mensuales, con esto se aportaría a mejorar el nivel de los deportistas que solo se consigue con las competencias. Pero esto no se da y por eso no progresa el deporte en el país. Por falta de competencias no se ha cultivado esa cantera de talentos y no se ha podido encontrar mayor cantidad de deportistas, y otros se perdieron.

- Ante la falta de competencias, usted tomó la decisión de organizar la Vuelta al Ecuador. ¿Cuál es el papel que cumple esta competencia en la formación de los ciclistas?

- A nivel nacional se seguía con el quemeimportismo para la Vuelta Ciclística. Nos dio coraje ver eso, nos reunimos un grupo de amigos y decidimos hacerla. La Vuelta no es un evento olímpico, pero masifica, estimula a estos jóvenes ciclistas del país. Nosotros, dolidos y preocupados, tomamos la decisión de hacerla. En esos cuatro años que no se realizó la vuelta, se perdieron algunos talentos. Este año la Federación Ecuatoriana de Ciclismo la iba a organizar, hasta la registró en el calendario de la UCI (Unión Ciclística Internacional), pero es lamentable que hasta el momento no se han dado a conocer fechas. Ojalá no suceda lo de años anteriores que no se realizó la vuelta porque eso es burlarse del deportista y le hacen un gran daño.

- ¿Esto motivó a que Colombia se convierta en la vitrina para los ciclistas ecuatorianos?

- Con las pocas competencias en el país, ir a Colombia sirvió de trampolín a los ciclistas y para mejorar su nivel. Fue el caso de Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, que tras conseguir triunfos en Colombia llegaron a Europa.

- Estamos a punto de vivir un momento histórico para el deporte ecuatoriano. ¿Cuándo se dio cuenta que Carapaz estaba en condiciones de luchar para ganar el Giro de Italia?

- Vimos con claridad la fortaleza de Richard al ganar la cuarta etapa. Nos dio esa gran sorpresa y demostró que está en mejores condiciones que el 2018 (cuando fue cuarto en la clasificación general). Pasaban los días y no perdía tiempo y eso es fundamental en el ciclismo. En la etapa 14 sacó una ligera ventaja, sus rivales se durmieron, dijeron es un ecuatoriano y lo dejaron escapar, y aprovechó esa oportunidad y logró sacar 1 minuto con 50 segundos. Ganó una segunda etapa y consiguió ponerse la camiseta de líder, algo nada fácil.

- ¿Tiene Carapaz asegurado el primer lugar del Giro?

- El equipo Movistar le apostó a Richard, quiere ganar la carrera, y esa es la instrucción clara. Si sus compañeros no la siguen se arriesgan a perder el contrato para el próximo año. En el ciclismo se vive metro a metro, etapa por etapa, pero si Richard mantiene la ventaja que lleva hasta antes de la contrarreloj final, gana el Giro. La camiseta de líder le da alas, se va a fortalecer para hacer una buena contrarreloj y sus perseguidores llegarán bajoneados ya que tuvieron varios días para acercarse y no lo lograron.

- ¿Cómo debe vivir Carapaz esta parte final de la competencia?

- Concentrado en su recuperación y alimentación. Estoy seguro que no debe estar pendiente del teléfono, solo recibiendo cortas llamadas de su familia. Pasará más conversando con el mecánico para ver que su bicicleta esté lista, revisando hasta el último detalle.

- ¿Cuánto le ayudará esta gran actuación en el Giro para ganar protagonismo en su equipo?

- Richard ha demostrado que está en su mejor momento y entre los grandes ciclistas del mundo. El próximo año el equipo analizará apostar por él en el Tour de Francia.