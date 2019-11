A 72 horas de que la ley entre en vigencia

La jugada no les resultó. Faltando una hora y media para la instalación de la reunión, Litardo envió a los correos electrónicos de los legisladores un aviso de que la sesión de la tarde se suspendía. Argumentó en su e-mail que era porque el ministro de Energía, Carlos Pérez , quien debía comparecer, se había excusado y no iría.

La última carta se jugaba en la sesión de la comisión convocada por Mendoza para las 19:45, en la cual estaban dispuestos a votar, con su nota de protesta, a favor de un informe con tal de que el tema baje al pleno para su tratamiento.

“Si depende de la bancada del Partido Social Cristiano viabilizar con su respaldo que exista un informe, vamos a suscribirlo, so pena de protesta, porque no vamos a caer en el juego del señor (Daniel) Mendoza de seguir quemando tiempo y pretender culparnos de no querer suscribir un documento”, sostuvo Vicente Taiano, coordinador de la bancada.

De su parte, el asambleísta Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana, dijo que no se puede permitir que el pleno de la Asamblea Nacional no trate el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, y que por tanto se debe adoptar las acciones necesarias para que exista un informe de parte de la comisión.

En esta ocasión, se esperaba que los asambleístas de CREO miembros de la mesa se sumen a esta posición, sobre todo por lo que dijeron en la mañana: que “no permitirán que el tema entre por el Ministerio de la Ley”.