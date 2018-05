Terminar por whatsapp ¿Cobardía o facilismo?

No había tenido noticias de él en todo el día. Estaba preocupada porque no obtenía respuesta ni a sus llamadas ni al chat, hasta que a las 21:52 un mensaje de WhatsApp acabó con su incertidumbre. “No podemos seguir, dejémoslo aquí”. Cinco palabras que la desconectaron de la realidad y que provocaron una serie de reacciones: coraje, confusión y dolor. “Ni siquiera me lo dijo de frente”, es lo que según Nicole Moreno, el factor que más la enojó.

Este sistema de mensajería instantánea que ya sobrepasó los 1.500 millones de usuarios activos se ha convertido en uno de los principales medios que las parejas usan para poner fin a la relación. Según el portal web SingletonSearch.com el 54 % de una muestra de 1.500 personas confesó haber usado este sistema de mensajería para concluir con su pareja.

La psicóloga María Gracia León considera que usar este medio es solo justificable si existe el factor distancia, de lo contrario, se debe reunir con el otro y explicar las razones del rompimiento del lazo emocional. Comenta además que ha recibido casos similares al de Nicole pero que en ellos también se ha dado un encuentro posterior para aclarar la situación.

Entre las razones para justificar esta decisión están que se evitan las escenas incómodas y se allana el camino de la separación. Sin embargo, la psicóloga Gloria Bermúdez cree que la realidad es que se busca “evadir responsabilidades y no responder los por qués que el otro exige”. Ella insiste en que esto es “un acto que evidencia poca madurez emocional”.

La magíster en Ciencias de la Familia, Claudia Ortega, sostiene que es necesaria la comunicación directa, porque implica procesos humanos que no se resumen en un mensaje de texto.

Finalmente, todos los expertos consultados por EXPRESO convergen en que es fundamental hablar personalmente sobre las razones por las que se termina para que el otro inicie su proceso de luto o separación.

No eres tú, soy yo

Decir esto es sinónimo de que el fin del noviazgo no tiene una razón aparente. Si se supone que son una pareja, entonces ambos pueden afrontar las situaciones que aquejan a uno de sus integrantes. Esta frase confunde al otro porque no le da un panorama claro de la situación.

Nunca te amé

Terminar por sí solo ya es un proceso doloroso. No aumente la tensión del momento agregando frases que profundizan la herida, sobre todo si esta es una situación que la otra persona implicada no se lo planteaba siquiera. Sea sincero o sincera, pero sin llegar a ser cruel.

Podemos ser amigos

Existen casos en los que las personas pueden superar fácilmente una relación anterior. Esto depende también de otros factores; sin embargo, lo más recomendable es que cuando terminen ambos se den un espacio para enfrentar el fin y tener el tiempo de luto por la pérdida.

Necesito espacio

Si la relación ha sido asfixiante o ha existido invasión de espacio se debe conversar previamente. Si es reincidente, entonces se debe usar como argumento para el fin del lazo; sin embargo, si esa no es la escena sonará a excusa y no representará para el otro una justificación satisfactoria.