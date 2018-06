‘Streaming’, una guerra de contenidos que transforman a la radio y la TV

Los canales de TV y las emisoras convencionales ya no tienen la misma teleaudiencia de antes. Una buena parte de su público ha migrado al ‘Streaming’, aquel medio que en el mundo viene incentivando el consumo, vía on line, de películas, series y música. Al usuario poco le importa si debe suscribirse y pagar. Lo indispensable es acceder a una nutrida oferta de contenidos, en el lugar y el horario que se requiera. Una oferta y flexibilidad que hoy no la tienen los medios convencionales. Netflix o Spotify son las dos plataformas que utilizan esta tecnología y que, sin duda, están acaparando mercado, pero no son las únicas. Una investigación de BB, una multinacional de Consultoría e Inteligencia de Mercados, calcula que en América Latina existen 190 de estas plataformas -60 de ellas ya están en Ecuador- y al menos 300 señales que por streaming generan una guerra de contenidos. Bernardo Henriques, coordinador audiovisual y multimedia de la U. Casa Grande de Guayaquil, explica que una mayor conectividad es lo que ha venido modificando el formato de cómo se consume este tipo de entretenimiento. Para él, esta es una tendencia que crece con fuerza, y que replantea la forma tradicional de ver la TV y escuchar la radio. “Son medios distintos, que hoy difícilmente pueden competir por el tipo de contenido que ofertan”.

Para que los medios tradicionales puedan competir, dice Henriques, “tendrían que montar una infraestructura parecida a la que tienen estas plataformas, y para ello se requiere mucho dinero”. Netflix, con más de 117 millones de suscriptores en el mundo, se jacta de estar invirtiendo este año $ 8.000 millones para generar películas y series exclusivas y de estar aliado a importantes estudios cinematográficos (como Disney, Warner Bros y Universal) que le permiten distribuir gran parte del material que emite. Lo mismo pasa con Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music y otras plataformas musicales que se han convertido en el puente de difusión de la oferta de la industria discográfica. Todo esto en un mercado que no ha dejado de crecer y que es cada vez más reñido. Firmas como Paramount o Disney también han decidido entrar a la pelea, generando sus propios canales de streaming. Una tendencia a la que se han sumado grandes telefónicas del mundo (como Claro y Movistar). A su favor no solo tienen los multicanales (laptop, televisor, smartphone u otros dispositivos) para llegar al público, sino los bajos precios que manejan. Con $ 2,30 semanales, Claro ofrece música ilimitada y acceso a radios on line. El costo sube a $ 6,39 mensuales si lo que el cliente busca son series y películas. En América Latina, dice un ejecutivo de esta empresa, el incremento de estas plataformas se da “porque los usuarios están valorando cada vez más el poder acceder a contenidos globales y no solamente locales”.