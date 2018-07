Los riesgos de vestir ajustados

Hay quienes tienen una extraña tendencia a tratar de meterse en una talla de pantalón más pequeña que la que deberían. Lo hacen para sentir que la ropa les resalta las curvas, aunque eso les genere incomodidad. Y no solo es cuestión de pantalones. El brasier es otra de esas prendas que se escogen por las razones incorrectas. No se las compra porque den buen soporte sino por la voluptuosidad que permiten mostrar.

Pero esa ropa ajustada que puede hacernos lucir bien, provoca más de un problema, no solo de infecciones o de circulación, sino también de tipo respiratorio y hasta digestivo.

La doctora María Luisa Jara, gastroenteróloga del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, y parte del staff del Omni Hospital, dice que los pantalones, las faldas, los panties ajustados y las fajas crean molestias a nivel gástrico. “Esta ropa aumenta la presión dentro del estómago y la comida, en lugar de pasar por el intestino y bajar hacia el colon, se regresa al estómago. Es allí cuando los alimentos o los jugos gástricos se van hacia el esófago y provocan reflujos”, explica.

Cuando se habla de las afectaciones de cierto tipo de vestimenta, las que se generan en la zona íntima son las más conocidas. El ginecólogo y sexólogo Amalio Martínez dice que lo más común es ver casos de infecciones de tipo micótico, es decir de hongos.

Pero aunque es un mal común en las mujeres, los hombres también padecen por lo que visten. Un reciente estudio muestra que las corbatas ajustadas causan daño.

Los especialistas consultados dicen que no solo hay que fijarse en las tallas de la ropa, sino también en el tipo de tela que se utiliza, por ejemplo, en los interiores. Para evitar los hongos vaginales es preferible que estas prendas sean de algodón y no la de licra, nailon o seda. Y no olvide que hay cierto tipo de zapatos que también son parte de esas tendencias que nos están afectando.

Infecciones y más

Vestir jeans muy ajustados o aquellos pantalones que prometen moldear la figura y levantar la cola tiene también su parte negativa. El calor que se genera en la zona íntima, especialmente en climas como el nuestro, lleva a infecciones. Generan también una mala circulación y agudizan la celulitis.

La memoria

Una investigación alemana que acaba de ser publicada en la revista científica Neuroradiology revela que las corbatas ajustadas reducen el nivel de sangre que llega a nuestro cerebro. Eso no generará un daño grave, pero sí puede afectar a la función cognitiva (los procesos mentales).

Mala respiración

Llevar un brasier que ajuste tanto hasta lograr que los pechos se vean más firmes genera más de un problema de salud. En esa zona donde queda la marca, bajo los senos, corre el riesgo de que por el sudor se produzcan hongos. Pero además es causa de males respiratorios, debido a la presión que se genera en la caja torácica y en los músculos que hay alrededor.

Sin marcas

Una de las consecuencias de la vida sedentaria es la hinchazón de las piernas y de los tobillos. Usar calcetines ajustados puede agudizar este problema, pues no permiten la libre circulación de la sangre. Evite las medias muy pequeñas y que le dejen marcas en la piel.

Las agruras

Los cinturones son accesorios que tanto hombres como mujeres suelen colocar en uno de los agujeros que más ajusta para lucir delgados. Gran error. Esa puede ser la causa de que constantemente padezca de agruras y reflujo, además de dolor de estómago y molestias gastrointestinales.

Mayor pesadez estomacal

De cierta manera, el corsé ha vuelto en forma de faja para estilizar y moldear la figura. Y al igual que ocurre con los cinturones, provoca reflujos. La sensación de pesadez estomacal es aún mayor. Es posible que sienta que lo ayuda a bajar de peso, pero le está generando problemas porque no permite el paso adecuado de los alimentos.

A un paso de las deformaciones

Hay quienes tienen una gran colección de zapatos, pero entre ellos solo hay de taco aguja, en punta, muy altos o, por el contrario, los de tipo flat. Es un clóset lleno de generadores de juanetes y de otra serie de deformaciones. El calzado debe quedar como guante en el pie y se sugiere que el taco sea de cuatro centímetros. Las flats también son dañinas.