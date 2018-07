Dolor de pies busque al culpable

Los pacientes usualmente van a la consulta cuando las molestias se tornan casi insoportables y para entonces el problema es más difícil de manejar, explica el reumatólogo Carlos Ríos, director del Centro de Reumatología y Rehabilitación (Cerer) . Esos dolores no siempre son pasajeros o sin importancia. Por eso, hay que saber, por ejemplo, que los pinchazos en el talón no se desencadenan solamente por una mala postura, por un día de largas caminatas o por el tipo de zapatos que usamos. A veces, esa es una señal que nos envía otra parte de nuestro cuerpo de que algo no anda bien.

Los pies soportan el peso de nuestro cuerpo y aunque llevan cada día esa carga, no les prestamos la atención que merecen. Sí, nos preocupamos por cómo lucen, pero cuando los dolores empiezan a aparecer, no solemos detenernos a pensar en qué los causa.

Las recomendaciones

Qué comprar

El zapato debe ser como un guante para el pie, ni muy grande ni muy pequeño. Lo más recomendable es comprar el calzado luego de las 16:00 porque en el transcurso del día los pies tienden a hincharse. Así garantizará un mejor ajuste.

Varíe el calzado

No use el mismo par de zapatos todos los días porque la estructura ósea se acopla a un modelo. Debe tener por lo menos cuatro pares para cambiarlos constantemente. Además, no olvide ventilarlos, supervisar la costura y revisar que los tacos no estén desgastados.

La altura

Para la mujer se sugieren tacos de cuatro centímetros de alto y es preferible que sean de tipo magnolia porque le permiten descansar más el pie. Si es para algún compromiso, no hay problema en que sean de seis centímetros, pues solo se utilizarán unas horas. Para el hombre se recomiendan dos centímetros de taco.

¿Y los de punta?

Los latinoamericanos tenemos generalmente el pie cuadrado y si usa constantemente zapatos en punta, sea hombre o mujer, se le puede desconfigurar la bóveda plantar (parte anatómica del pie situada en la parte inferior). Además, corre el riesgo de sufrir de juanetes y de que se le monten los dedos.