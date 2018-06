Desintoxique su organismo

Lea siempre las etiquetas de los alimentos. Mientras menos ingredientes tenga es más natural. Fíjese también que estos ingredientes sean conocidos, es decir que no contengan palabras extrañas para usted. En los supermercados hay perchas en las que se especifica con la palabra “Orgánico”, aquellos productos, frutas y alimentos que son recomendados para el consumo, pues estos no tienen químicos añadidos.

Dos días de ayuno con agua y frutas

Omar Vargas/ Nutricionista

Una alternativa

Para desintoxicarse, puede realizar un ayuno de dos días, como máximo. Eso no implica no comer nada, sino solo consumir agua y frutas. No es algo para hacer de manera frecuente (no puede repetirlo antes de los cuatro meses). Y recuerde que un día o dos no van a compensar uno o dos años de desórdenes alimentarios. Luego del ayuno, lo ideal es cambiar de estilo de vida.

Un ejemplo

Si se decide a hacer este ayuno, hay una recomendación de cómo hacerlo. En el desayuno puede consumir una manzana y a la media mañana una tajada de piña o un mix de frutas (dos o tres como la piña, el kiwi y la sandía), con un poco de granola. En el almuerzo, incluya una fruta con un índice glicémico un poco más elevado como el banano y cuatro o cinco frutillas. Para la media tarde coma una pera y en la merienda, cuatro o seis frutillas, media taza de arándanos y un durazno. No olvide el agua.

Ejercítese

Lo mejor es eliminar las toxinas a través de la actividad física. Haga ejercicios treinta minutos al día o una hora tres veces a la semana. Puede comenzar con diez minutos de calentamiento y luego acelerar el paso. Para quemar calorías y eliminar toxinas debe combinar los ejercicios aeróbicos con los anaeróbicos (de fuerza).