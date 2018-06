Los creyentes también ‘levantan’ por celular

¿Con qué frecuencia vas al culto/ la misa? ¿Cuál es tu versículo favorito? Preguntas que normalmente se harían en el templo ahora también son claves para que los creyentes encuentren pareja.

En 2013, la aplicación Tinder revolucionó las redes sociales, permitiendo a los usuarios hallar citas, novios e incluso ligues de una noche con tan solo aplastar un botón en forma de corazoncito. Pero aunque el mecanismo es el mismo, en aplicaciones como Ckiss, Fraterna, Cristianos Solteros y LDS singles el fin no es el placer temporal, sino encontrar un final feliz.

Miles de usuarios católicos, evangélicos y mormones se han suscrito a estos programas móviles en el último año, con el fin de conocer a una pareja que comparta su fe y que tenga el matrimonio en la mira.

Lo más interesante de ello es que estos tienen la aprobación de El Vaticano y de los distintos Concilios Nacionales de Iglesias Evangélicas donde tienen mercado, pues a diferencia de otras aplicaciones de citas, buscan eliminar las imágenes pornográficas y “conversaciones sexualizadas”, enfocándose en la virtud y la abstinencia.

“En esta época, encontrar el amor dentro de la fe es difícil. Esta aplicación está dirigida para quienes buscan relaciones serias, basadas en Dios y donde lo que cuente no sea el físico, sino la personalidad y la espiritualidad”, señaló a este Diario José Rojas, uno de los directores de Fraterna.

Pero ingresar a estas comunidades no es tan sencillo como dar un clic. Muchas, como la antes mencionada y Ckiss piden a los usuarios identificar la iglesia a la que acuden o a su pastor, para así verificar que son quienes dicen ser.

Carla M., quien prefirió la reserva de su nombre, indica que en su caso no solo recibió la aprobación de su pastor, sino el consejo de unirse. La mujer, de 38 años, decidió experimentar con un perfil al no encontrar pretendiente por los medios convencionales. “A mí me fue muy bien. Conocí a una persona que compartía mi religión y mis valores. Creo que para quienes realmente viven la fe este es un método muy útil, porque te permite descartar a quienes buscan otras cosas”, explicó.

Pero como es el caso en el amor, no siempre sale bien. Jenny Torres, de 28 años, indica que su experiencia con cristianos solteros no fue la que esperaba. “Se supone que la idea es que prime la fe y la personalidad sobre el físico, pero no fue mi caso. Conocí gente que, a pesar de ser cristianos, querían una relación que infringía los mandamientos”.

Los saludos

A diferencia de las aplicaciones de citas convencionales, algunas como Fraterna y Ckiss, permiten saludar a las posibles parejas con comentarios como “Bendiciones”, “Amén”, “Aleluya”, “Gracias a Dios” y “Dios te bendiga”. Además, todos limitan el número de perfiles que puedes revisar o descartar en un día.

Lo prohibido

Mientras que en las aplicaciones regulares las fotografías sensuales y los comentarios ‘calientes’ son normales, en estas versiones religiosas los usuarios pueden reportar a quienes envían estos textos o imágenes. Algunas, como LDS Singles, inmediatamente eliminan al usuario.