¿Hijos? ¡No, gracias!

Cambiar pañales, canciones de cuna y biberones a medianoche, no son escenas que Tania Gomezcoello ve en su futuro. Tiene 23 años pero está segura de varias cosas en la vida, entre ellas que no será mamá. No, no es infértil o piensa dedicarse a una vida consagrada a Dios; no tendrá hijos por elección. Al conjunto de mujeres que optan por no tener descendientes se las conoce como las NoMo (No mothers), un acrónimo que en español significa no madres.

Según el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona, el 5 % de las féminas, nacidas después de la década del 70, llegará al fin de su edad reproductiva sin hijos porque no desearon concebir descendientes.

Son varias las razones que las motivan, entre ellas, la que más destaca es la ambición profesional. Ellas consideran que un hijo dificultará su crecimiento profesional; sin embargo, por esta decisión reciben frases de rechazo como “eres una egoísta” o “que no piensan a futuro”.

La psicóloga Adela Subía asegura que no existe un perfil definido, sin embargo “las estadísticas señalan que hablaríamos de una mujer profesional, de pensamiento liberal, empoderada de sus capacidades y con un proyecto de vida claro donde la maternidad no es su única vía de realización”.

Otra de las características de la mayoría de las NoMo es que su poder adquisitivo lo invierten en niños cercanos, pero no propios. La primera opción suelen ser los sobrinos, convirtiéndolas en PANKS “Professional Aunt No Kids” (tías profesionales sin hijos), algo así como un hada madrina moderna.

En cuanto a salud, no tener hijos también pasa factura. La ginecóloga Dennys Rendón afirma que al no tener el “descanso” menstrual que el embarazo y lactancia proveen, “su riesgo de padecer cánceres ginecológicos es un poco mayor. Esto no quiere decir que solo las mujeres sin hijos tendrán cáncer”.

Socialmente a ellas se las asocia con la tarea de ser madres; sin embargo no es su obligación. Tener hijos es una elección que se debe tomar sin presiones. Después de todo para algunas, ser madres las hace sentirse realizadas, y para otras su concepto de éxito es diferente.

6 hijos será la media de descendientes que tenían las mujeres en la década del 70. En aquel tiempo la esperanza de longevidad llegaba a 60 años. El 5 % de las mujeres deciden no ser madres. El crecimiento profesional encabeza la lista de motivos de su elección.

2, 3 hijos es el promedio de descendientes que procrean las mujeres en el 2018, según el sociólogo Rubén Aroca. La expectativa de vida ahora se sitúa en 76 años. En los últimos 50 años la media de hijos de mujeres ecuatorianas ha bajado aproximadamente 4 unidades.