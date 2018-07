Los relatos breves de Aminta Buenaño

Tras una novela y varios libros de cuentos, la escritora y diplomática ecuatoriana Aminta Buenaño decidió incursionar en el microrrelato. ‘Con (textos) Fugaces’ reúne más de cien cuentos breves en los que aparece el amor, el erotismo y la búsqueda por la identidad propia.

La idea de apostar por este género, explicó la autora, nació mientras laboraba como diplomática en Nicaragua. Ahí, un grupo de escritoras se reunió a desarrollar un proyecto de relatos cortos y los resultados llamaron su atención.

“Vi cómo ellas sufrían por lograr contar estas historias en 99 palabras y los resultados, a veces eran muy hermosos, sugerentes, así que me quise sumar a esta idea y experimentar con el microrrelato”, contó a EXPRESO.

Se dedicó a escribir en las noches y en los minutos en los que se encontraba libre. Sin embargo, el grado de dificultad que requerían estos textos la sorprendió.

“Es más complejo, más arduo porque el relato tiene que tener una mínima unidad narrativa; debe tener trama, desenlace, tiene que sorprender. Son muchos requerimientos para muy pocas líneas. Fue un gran desafío”, dijo.

Para ello, iniciaba los bocetos de los cuentos como relatos largos y los iba simplificando. Mientras avanzaba en la escritura procuraba jugar con la intertexualidad, la elipsis y los referentes culturales que ayudaban a dar mayor contexto y expandir la idea del relato.

Otro elemento que la atrajo a la idea de incursionar en este formato es su fácil difusión a través de las redes sociales.

“Vivimos en una época hiperviralizada, fragmentaria. Este género se da muy bien para las redes sociales, y se da muy bien contarlas ahí, pero sin dejar de lado la calidad literaria”.

La obra está dividida en ocho partes, con relatos unidos por hilos temáticos similares, entre los que resaltan la sensualidad, el misterio y sobre todo, la lucha femenina.

Buenaño explicó que esta última característica se vio influenciada por la compleja realidad nicaragüense en relación a la violencia intrafamiliar. “En Centroamérica se vive una violencia muy grande, cotidiana, contra la mujer. Es habitual leer en los diarios asesinatos a mujeres, decapitaciones a mujeres. Me golpeó, sin duda, y hizo que escribiera muchos relatos sobre el machismo y la violencia”, confesó.

Las protagonistas femeninas de la historia son mujeres fuertes, que se defienden y que buscan hallar soluciones contundentes a sus aflicciones.

La búsqueda de la identidad propia es también un eje frecuente en los relatos de ‘Con (textos) fugaces, una construcción compleja para personajes de historias cortísimas, y que, no obstante, la autora logra.

“Fue un enorme reto. En el microrrelato los personajes deben ser sugeridos, pero también deben ser humanos, y tener preocupaciones reales. La idea es esbozarlos para que, el resto, quede en la imaginación del lector”.

El libro se presentará en Guayaquil este miércoles 18 de julio a las 19:00 en el auditorio Jorge Pérez Concha de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Ahí, la autora participará en un conversatorio.

Una vez concluido el libro, Buenaño empezó a trabajar en su próximo proyecto, un texto que se basará en ciertas anécdotas de su vida. El formato será largo. “Esta ha sido una experiencia con el microrrelato, pero no impide que regrese a los cuentos y a las novelas”.

Este aún no tiene una fecha de conclusión y la autora prefiere no dar detalles. “No soy supersticiosa, pero no quiero malograrlo”, comentó risueña.